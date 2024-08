Rodovitna zemlja je točka, na kateri sta se ujeli SDS in Svoboda

V nadaljevanju preberite:

Poslanec SDS Tomaž Lisec je na kmetijsko ministrstvo naslovil vprašanje v zvezi z neuresničenim priporočilom OECD glede pravnih ovir za spreminjanje državnih kmetijskih zemljišč v zazidljiva. Zanima ga, ali bo priporočilo upoštevalo in sprostilo pravne ovire za spreminjanje državnih kmetijskih zemljišč v zazidljiva ter kdaj in kako bo to storilo. Bo torej rodovitna zemlja, ki je omejena strateška dobrina, pomembna tudi za prihodnje generacije, žrtev apetitov? V tujini nekatere države že celo omejujejo ali celo prepoveduje prodajo kmetijske zemlje, sploh tujcem in korporacijam. V kmetijska zemljišča vlagajo najbogatejši.