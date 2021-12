Točka preloma

Zdravnike pospešeno vabijo na delo v zasebno zdravstvo. Kaj bo to prineslo? Že mlademu zdravniku specialistu ponuja zasebna ustanova za manj dela in bolj urejene razmere kot v javnem zdravstvu višjo plačo, kot jo doseže specialist v javnem sektorju ob koncu svoje kariere. Po drugi strani so velike zavarovalnice – Triglav, Sava Re in Vzajemna – kapitalsko prevzele zasebne zdravst­vene centre. Kaj se dogaja? Smo v novem valu privatizacije zdravstva, kako obsežen je in kaj bo prinesel bolnikom?