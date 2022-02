Toli se je že začel taliti

Košček Triglavskega ledenika, Toli, s svojim taljenjem v hotelu Parkfleet v olimpijskem naselju Thaiwoopred pred očmi olimpijske skupnosti širi zavedanje o pomenu ledenikov za življenje in zimske športe. Na olimpijsko prizorišče je stopil v družbi predstavnikov kitajskega in ukrajinskega olimpijskega komiteja,Yang Ning in Sergeja Bubke.

V posebni vitrini in v umetno ustvarjenih okoliščinah se bo triglavski olimpijski led v naslednjih dneh počasi spreminjal v vodo. Dogodka se je kljub pogojem organizatorja iger udeležilo kar nekaj mednarodnih olimpijskih delegatov in aktualnih ter nekdanjih olimpijcev, so sporočili iz Pivovarne Laško Union, ki skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije na izviren način opozarjata svetovno športno javnost na problematiko segrevanja ozračja.

Navzoče je med drugim nagovorila Yang Ning, podpredsednica kitajskega olimpijskega komiteja, kot član MOK pa se je dogodka udeležil še predsednik ukrajinskega komiteja, večkratni svetovni prvak in olimpijski prvak v skoku ob palici, Sergej Bubka. Projekt, ki je pritegnil kar nekaj partnerskih komitejev, so na dogodku podprli še predstavniki norveškega, švedskega, nemškega in grškega olimpijskega komiteja.

Sergej Bubka, Predsednik ukrajinskega komiteja, in Bogdan Gabrovec, predsednik OKS. FOTO: Aleš Fevžer

»Danes smo s tem simbolnim dejanjem pokazali, da lahko olimpijski duh seže tudi krepko čez meje športnih aren. Ta ledenik je prepotoval četrtino planeta, preživel vrsto nepričakovanih zapletov in to v času, ko je prehajanje po svetu vse prej kot samoumevno. Nihče ni točno vedel, kakšna pot ga čaka in ali bo uspešna, smo pa vsi verjeli, da nam bo podvig uspel. Zdaj se Toli počasi tali pred očmi sveta in opozarja na največji problem naše generacije. A zanimivo, rešitev za ta problem je enaka - kljub temu, da je pot zahtevna, dolga in bo polna nepričakovanih zasukov, moramo verjeti, da jo bomo skupaj kot družba, kot človeštvo, prehodili,« je dejal, predsednik OKS.

Toli je v hotelu postavljen na poseben podij v kristalni posodi, ki so ga pripravili v Steklarni Rogaška. V hladilni vitrini, ki drži temperaturo le nekoliko nad lediščem, se bo legendarni olimpijski led tekom naslednjih dni stalil v vodo. Na ta način simbolično prikazuje pojav umika ledenikov, ki v alpski regiji izginjajo z rekordno hitrostjo. Triglavski ledenik je danes tehnično le še ledeniška zaplata in glede na trende, lego in nadmorsko višino sodi med ledenike, ki bi lahko izginili najhitreje.

Pot od Triglava do Pekinga je brez dvoma enkraten podvig in le razveseli lahko dejstvo, da ga je spremljala tako široka javnost, pa poudarja Zooullis Mina, generalni direktor Pivovarne Laško Union. Obenem dodaja, da je Misija: Triglavski ledenik v Peking le del trajnostnih aktivnosti, ki jih bo znamka Laško izvajala v prihajajočih letih. V okviru večje okoljevarstvene pobude znamke Laško Beli vrhovi bodo sledile še mnoge, je dejal Mina, saj mora skrb za okolje postati del našega razmišljanja in delovanja.