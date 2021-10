Toninov pogovor z guvernerjem odmeva

V nadaljevanju preberite:

Po objavi informacije o obisku obrambnega ministra pri regulatorju bančnega sistema smo prejeli precej nejevernih odzivov glede njegovega pojasnila o vsebini odgovorov. Tudi del interne javnosti Banke Slovenije je začuden zaradi informacije, da naj bi predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin z guvernerjem Boštjanom Vasletom »preverjal tehnično in časovno pot transakcije« oziroma plačila za italijansko vojaško transportno letalo. Na katere dileme vse opozarjajo sogovorniki? "Nič ni tajnega, nič skrivnostnega in vse pod nadzorom," pa ob tem komentira obrambni minister.