Tovorno letalo za Tel Aviv zasilno pristalo na brniškem letališču

Tovorno letalo airbus A300B4-622R družbe San Marino Executive Aviation so na poti iz Frankfurta v Tel Aviv preusmerili na brniško letališče, kjer je zasilno pristalo. Informacij o vzroku za zasilni pristanek še nimajo, po poročanju portala N1 naj bi šlo za tehnične težave. Letalo so pričakale gasilske in reševalne enote.

»Trenutno je letalo še v zraku in spušča gorivo, da bo lahko doseglo minimalno težo, to je standardna procedura za zasilni pristanek,« so za STA pojasnili pri upravljavcu Letališča Jožeta Pučnika, ko je letalo še krožilo nad Slovenijo.

Gre za veliko, širokotrupno dvomotorno letalo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot je razvidno s portala Flightradar, je letalo krožilo nad osrednjo Slovenijo, med Litijo, Moravčami in Ivančno Gorico. Po pričevanju občanov je letalo tudi spustilo nekaj goriva, kar je sicer standardna procedura za zasilni pristanek.

