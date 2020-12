Trboveljčani pogoreli na sodišču

Izbris iz Ceroza jim ni uspel

Koncesija za dvajset let?

Jože Pustoslemšek, svetnik Liste DNK za Trbovlje trdi, da bi bila 20-letna koncesija škodljiva za občino. Foto: Polona Malovrh/Delo



V Celju ceneje kljub prevoznim stroškom?

Sodišče Trboveljačnom ni ugodilo glede izbrisa iz Ceroza. Foto: Roman ŠŠipić/Delo

Trbovlje – Danes bi morali Trboveljčani odločati o tem, da koncesijo za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov dodelijo Regionalnemu centru za ravnanje z odpadki Celje (RCERO). To pomeni, da bi že v januarju 2021 trboveljske smeti namesto na zasavsko deponijo Unično vozili v Celje. A tako s sejo kot z odlokom o koncesiji Celjanom danes ne bo nič.Ne samo, da se je občinsko vodstvo zmotilo v datumu sklica seje, ki bo zdaj namesto danes popoldne čez teden dni - 23. decembra. Trboveljčani do nadaljnjega tudi ostajajo družbeniki zasavskega Ceroza, saj je sodišče v teh dneh zavrnilo njihovo pritožbo. Tudi zaradi tega imajo glede koncesije s Celjani zvezane roke.Trboveljčani so že marca lani sklenili, da iz Ceroza, katerega lastništvo si delijo s Hrastničani, Radečani, Litijani in Zagorjani, izstopijo. »Osamosvojitev« so načrtovali za 1. januar 2021 in za urejanje razmerij z drugimi občinami družbenicami Ceroza pooblastili županjo. Ceroz je bil lani pred finančnim zlomom, do vratu v dolgovih in odpadkih, zdaj se počasi pobira. A Gabričevi je dogovor spodletel. Čeprav je okrožno sodišče v Ljubljani decembra lani že izdalo sklep o izbrisu Trboveljčanov s seznama družbenikov Ceroza, so se druge občine na to pritožile in uspele. A na sklep o razveljavitvi sklepa o izbrisu iz Ceroza so se Trboveljčani ponovno pritožili in – pogoreli.Občina Trbovlje ima v Cerozu 28,3-odstotni delež, ki ga je želela prepustiti drugim družbenicam, sama pa, kot rečeno, skleniti koncesijsko pogodbo s Celjani. Umik pritožbe je pred tem sicer pogojevala s sklenitvijo »ustrezne« pogodbe z drugimi štirimi občinami. Njihovi župani so se v teh dneh zavili v molk, trboveljski svetniki pa so včeraj na odboru za varstvo okolja županjo pooblastili za nadaljnja pogajanja. Po naših podatkih želijo Trboveljčani Celjanom koncesijo podeliti celo za dvajset let, kar je po mnenju člana komisije, svetnika Liste DNK za Trbovljeza občino škodljivo ravnanje … Od svetniške skupine Gabričeve, ki je že doslej potrjevala vse odločitve vodstva občine o Cerozu in ki ima v občinskem svetu večino, je pričakovati, da bo predlog odloka o koncesiji Celjanom skupaj s predlaganimi vnovičnimi pooblastili županji podprla. A koncesija, kot je dejal neimenovani vir, ne more začeti veljati toliko časa, dokler za to ne bo pogojev oziroma dokler bodo Trboveljčani družbeniki v Cerozu …Kot pravi Jože Pustoslemšek, bodo stroški ravnanja z odpadki skupaj s stroški prevoza do Celja po informacijah občinskega vodstva oziroma Komunale kljub več kilometrov daljšemu transportu na RCER-u nižji kot na Cerozu. Informativni izračun stroškov na osebo skupaj s prevozom kaže, da ti na Cerozu znašajo 5,74, na Rceru pa 5,46 evra.Za biološke odpadke, ki niso predmet koncesije s Celjani, bodo morali v Trbovljah iskati izvajalca na trgu.