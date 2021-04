Tretjina šol v minusu zaradi šolskih kuhinj

V prispevku preberite:

Šolske kuhinje so bile v zadnjem letu več mesecev zaprte oziroma so delale precej manj. Ker se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, je več kot 80 odstotkov šol glede šolskih kuhinj poslovalo negativno, tretjina je lansko leto končala z minusom. Nekateri ravnatelji imajo zato resne težave s plačilom obveznosti, tudi plač. Ministrstvo za izobraževanje so na to že večkrat pisno opozorili, a tam rešitve še vedno iščejo.



»V šolskih kuhinjah v desetih mesecih naredimo toliko, da imamo za dvanajst plač naših kuharjev. Preteklo leto smo za kuharje dobili le nadomestila za čakanje na delo aprila in maja, za čas izrednega dopusta marca, ko nismo vedeli, kako naj rešujemo položaj, nismo dobili ničesar. Že tam je bil primanjkljaj. Potem so bile šole spet od oktobra zaprte. Večina šol je zaradi tega popolnoma nelikvidnih. Na naši šoli je izguba 30.000 evrov. Tako hudo ni bilo še nikoli,« razlaga ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško Marko Sajko. Dodaja, da je na ministrstvo pisal dvakrat in nikoli ni dobil niti odgovora: »Pa še zdaleč nisem pisal edini. Težave ima namreč večina šol. Na našo anketo je odgovorilo 138 ravnateljev, šol je okoli 450. Na podlagi tega smo ugotovili, da je lani v minusu končalo 29 odstotkov šol, v običajnem letu se to morda zgodi eni ali dvema šolama.«