Mudi se zaradi mejnika za evropska sredstva

Čeprav se je že na začetku maja zdelo, da bodo spremembe zakona o urejanju trga dela, s katerimi so povezana evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, s strinjanjem socialnih partnerjev pripravljene za sprejetje v vladi in parlamentarni postopek, so se, tudi zaradi različnih pogledov med ministrstvoma za delo in za finance, zadeve tako zapletle, da se kompromisi iščejo v zadnjem trenutku.

Dogovorili so se o zvišanju nadomestila za brezposelnost, uvedbi sistema 80–90–100, prilagoditvi »mostu do upokojitve«, na različnih bregovih pa ostajajo pri agencijskem delu.