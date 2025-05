Uskladili nadomestila, zatika se pri agencijskem delu

V nadaljevanju preberite:

Do ponedeljka dopoldne imajo sindikalne in delodajalske organizacije čas, da se izrečejo, ali je kompromis o regulaciji agencijskega dela, ki so ga pripravili na ministrstvu za delo, zanje sprejemljiv. Potem ko se je socialnim partnerjem večinoma uspelo uskladiti glede najpomembnejših sprememb zakona o urejanju trga dela, kot so zvišanje nadomestila za brezposelnost, uvedba sistema 80/90/100 za starejše delavce in prilagoditev pri »mostu do upokojitve«, je to še zadnje odprto poglavje. Zelo se mudi zaradi lovljenja rokov, povezanih s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost.