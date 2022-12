Trije kandidati za predsednika državnega sveta

Kljub temu, da se je več kandidatov še do zadnjega lobiralo za mesto predsednika državnega sveta, so kandidature vložili le direktor Komunale Novo mesto iz vrst SDS Bojan Kekec (predlog Interesne skupine lokalnih interesov), direktor družinskega podjetja Lotrič Meroslovje Marko Lotrič (predlog Interesne skupine delodajalcev) in glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo Slovenije Jožef Školč (Interesna skupina negospodarskih dejavnosti).

Kekec je v nagovoru poudaril, da je treba državni svet na vsak način ohraniti. Navedel je, da antičnega Rima. »To je tako kot, da bi na pravni fakulteti želel ohraniti rimsko pravo,« je komentiral Kekec pozive po ukinitvi državnega sveta in dodal, da je prav, da je delovanje interesnih skupnosti transparentno.

Možnosti ukinitve državnega sveta, ki jo zagovarja tudi največja koalicijska stranka Gibanje Svoboda, se je dotaknil tudi Lotrič, ki odgovor vidi v politično neobremenjenem delovanju in zastopanju interesov, za kar je bil tudi državni zbor tudi ustanovljen. Zavzel se je tudi za njegovo proaktivno delovanje. »Da ne bo edina naloga državnega sveta veto, ki bo vsled večine v državnem zboru brez učinka,« je še povedal Lotrič, ki bo predčasno predal vodenje svojega podjetja, če bo izvoljen.

Nekdanji predsednik LDS, minister za kulturo in predsednik državnega zbora Školč je tako edini kandidat levesredine, saj sta tako župan Zagorja Matjaž Švagan kot ljubljanski podžupan Dejan Crnek odstopila od kandidature. To so sogovorniki opisovali tudi kot poskus konsolidacije levesredine okoli njega, a nihče si ni upal napovedati, ali lahko v prvem ali drugem krogu dobi absolutno večino glasov za izvolitev. »Če bom dobil vaše zaupanje in podporo sem bom trudil, da bom delal v skupno dobro in da bomo podpirali vse različne inciative ter morebiti tudi zaustavili kakšno od napačnih določitev. Če pa ne bom dobil podpore, bom počel taisto, za to sem tudi kandidiral v državni zbor,« je sicer poudaril Školč v svojem nagovoru, ki je poudaril, da bi si za generalnega sekretarja želel nekoga, ki že ima izkušnje s tem.

Če vsaj 21 glasov ne zbere nihče, se opravi še drugi krog glasovanja, v katerega se uvrstita kandidata z največ glasovi. O uvrstitvi v drugi krog lahko v primeru izenačenja odloči tudi žreb.