Trije poslanci SDS brez zaveze, da ne bodo izstopili do konca mandata

Iz SDS so sporočili seznam poslancev, ki so na zahtevo izvršilnega odbora SDS podpisali zavezo, da ne bodo izstopili iz poslanske skupine in stranke do konca mandata. Večina je pričakovano to storila, svojega podpisa pod izjavo pa niso prispevali Anže Logar, Eva Irgl (soustanovitelja Platforme sodelovanja) in Dejan Kaloh.

Na vprašanje o okoliščinah te odločitve v SDS niso odgovorili, ampak so nas napotili na tri omenjene člane. Ali bodo sledile kakšne nadaljnje poteze stranke, pa bo prvak SDS Janez Janša verjetno pojasnil še danes.

Kot je znano, je Janša prepričan, da bo Logar po tem, ko je ustanovil Platformo sodelovanja, ustanovil še svojo stranko in si želi to storiti čim prej, saj vse javnomnenjske raziskave kažejo, da bi lahko s seboj odpeljal del podpornikov SDS.

Logar poziva doslej ni želel komentirati, je pa pred tem že povedal, da je njegova želja izvajati politiko, ki jo je zastopal v predsedniški kampanji. Za zdaj to lahko počne v okviru poslanske skupine, ki ji pripada. »Kaj se bo zgodilo v dveh letih, pa ne moremo napovedati ne jaz, ne predsednik stranke, ne kdo drug,« je dejal v zadnjem intervjuju za Sobotno prilogo.

O Kalohu pa je znano, da je bil predsednik mestnega odbora SDS Maribor, vse dokler ga na zahtevo stranke ni prevzel Franc Kangler, ki bo tudi kandidat na evropskih volitvah.