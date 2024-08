Število okužb s covidom-19 narašča, samotestiranja trikrat več kot lani

Kljub poletju se okužbe s covidom-19 spet širijo. Prejšnji mesec je bilo v povprečju šestkrat več potrjenih okužb na dan, kot jih je bilo maja letos. To pa ni izraz dejanskega stanja, saj se večina obolelih ne testira več.

Glavoboli, bolečine v mišicah in grlu ter splošna utrujenost so simptomi, ob katerih danes marsikdo pomisli tudi na covid-19, a se ne obremenjuje več. Če opisanim znakom niso pridruženi vročina ali hujši zapleti, se oboleli niti ne testirajo več niti testiranja ne naročijo zdravniki. Nekateri oboleli sicer upoštevajo zaščitne ukrepe in ostajajo doma, drugi pa, če jim počutje dovoljuje, krožijo okoli, virus pa z njimi. Število okužb z virusom sars-cov-2 se je spomladi zmanjšalo in se julija spet začelo vzpenjati: maja je bilo potrjenih povprečno 2,4 okužbe na dan, julija že 14,5. Pri tem je treba ponoviti, da se ne testirajo vsi.

Porast okužb je bil drugi teden julija opazen tudi v odpadnih vodah. Vzorci se jemljejo iz 16 komunalnih čistilnih naprav in drugi teden je bilo zaznati razširjenost virusa v komunalnih vodah 12 čistilnih naprav. Stanje se je nato umirilo in tretji teden julija se je razširjenost virusa zmanjšala v vzorčenih vodah v skoraj vseh čistilnih napravah, razširjenost virusa pa se še vedno zvišuje, na primer, v Celju in Brežicah.

Tudi podatki iz bolnišnic kažejo blag porast hospitalizacij ljudi, ki so bili v bolnišnico sprejeti zaradi resne akutne okužbe dihal (angl. severe acute respiratory infection – SARI) in pri katerih je bil ob sprejemu potrjen covid-19. Skupina EPISARI v Centru za nalezljive bolezni na tedenski ravni spremlja covid-19 v bolnišnicah. Podatki iz 27 bolnišnic kažejo, da je bilo od 6. maja 2024 do konca junija hospitaliziranih 28 oseb s covidom, samo julija (do 28. 7.) 41. Zaradi tega so nekatere bolnišnice že omejile obiske, na primer oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor, ljubljanski Onkološki inštitut.

Večje zanimanje za teste

V Javnem lekarniškem zavodu Lekarne Maribor se povpraševanje po testih za ugotavljanje okuženosti z virusom sars-cov-2 (v nadaljevanju HAG-testi) povečuje sorazmerno s številom potrjenih okužb, ki smo jim priča v preteklih mesecih. Letos so nabavili za 2,8-krat več HAG-testov v primerjavi z istim obdobjem lani in izdali za 3,27-krat več HAG-testov v primerjavi z istim obdobjem lani. Podobno sporočajo iz Lekarne Ljubljana, kjer v zadnjih tednih zaznavajo ponoven porast zanimanja za teste za samotestiranje okužbe. »Prodaja je približno trikrat višja od junijske in petkrat višja od majske. Podobno število testov kot julija smo prodali tudi februarja, vendar še vedno osemkrat manj kot decembra lani.« Ti podatki so seveda neprimerljivi s prodajo v letih 2021 in 2022, ko je bila epidemija na vrhuncu.

Zaradi vestnega in odgovornega naročanja jim tako v Ljubljani kot v Mariboru testov ni bilo treba odpisovati. V Lekarni Ljubljana so povedali, da so zaradi skrbnega upravljanja zalog zaradi preteka roka uporabe odpisali zanemarljivo število testov.

Zelo nalezljiva različica

Covid-19 aktivneje kroži tudi po Evropi. Ponekod v Evropi in ZDA že intenzivno kroži nova različica virusa, imenovana sev KP.2. To je podrazličica omikrona, ki je zelo nalezljiva in je lahko vzrok za povečanje obolevnosti, sporočajo iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V 29. tednu je v Sloveniji, v šestih sekvenciranih vzorcih prevladovala različica BA.2.86, so pa poleg te v odpadnih vodah julija letos že zaznali tudi različici KP.2 in KP.3.

Na NIJZ med vzroki za nekoliko povečano obolevnost pri nas navajajo tudi zmanjšanje zaščite po preteklih okužbah ali cepljenju: »Ugibamo lahko, ali k temu pripomore tudi druženje v zaprtih prostorih s klimo. Pričakujemo, da bi se število obolelih s covidom-19 lahko bolj povečalo jeseni in pozimi.«

Zadnja priporočila za cepljenje proti covidu-19 so iz marca. Posodobili jih bodo, ko bo v državo prispelo posodobljeno cepivo, kar naj bi se zgodilo v kratkem. Za preprečevanje te bolezni veljajo enaka priporočila kot za druge okužbe dihal: umivanje rok, prezračevanje prostorov, kašljanje ali kihanje v rokav ali robček ...

Virus sars-cov-2 je postal endemičen. To pomeni, da je nenehno prisoten med nami, se občasno pojavlja, a navadno ne povzroča hudih oblik bolezni, za imunsko oslabljene in starostnike pa je lahko še vedno nevaren. Vsakdo, ki je akutno okužen, naj torej ostane doma, saj tako varuje sebe in druge.