Trumpistka, ki je začela kariero v Sloveniji

V zasebnem življenju skrbi za osem otrok, od tega štiri posvojene.

Foto Jože Suhadolnik

Njeno imenovanje na veleposlaniško mesto v Sloveniji je menda podprla tudi Melania Trump.

V Sloveniji je z vidika ameriških interesov dosegla veliko.

Blanchardova zagovarja pravico do orožja, pravico do življenja nerojenih in nižje davke.

Lynda Blanchard je bila ključni vmesni člen med administracijo Donalda Trumpa in vlado Janeza Janše.

V Sloveniji je z vidika ameriških interesov dosegla veliko. Foto Uroš Hočevar

Zadnja ameriška veleposlanica, sicer politična izbranka bivšega ameriškega predsednika, je morala v skladu z ameriško tradicijo našo državo zapustiti, še preden je zaprisegel njegov naslednik Joseph Biden. Zvesta Trumpova privrženka je prejšnji teden, mesec dni po vrnitvi iz Slovenije, napovedala, da se bo na volitvah novembra 2022 potegovala za zvezno senatorko iz Alabame.Veleposlaniški mandat v Sloveniji, ki je trajal leto in pol, je bil prva politična funkcija v karieri, njene politične ambicije pa so precej večje. Republikanka Blanchardova, njeno imenovanje na veleposlaniško mesto v Sloveniji je menda »požegnala« tudi, je prejšnji četrtek urad­no sprožila svojo kampanjo za zvezno senatorko iz Alabame. Dosedanji senator omenjene ameriške zvezne države Richard Shelby je namreč napovedal, da se prihodnje leto ne bo potegoval za nov šestletni mandat.Kljub temu da v Sloveniji ni javno razkrivala svojih političnih stališč, v nasprot­ju z bivšim veleposlanikomje zelo redko nastopila v medijih, je svoj politični kredo jasno predstavila ob napovedi kandidature. V predstavitvenem nagovoru na družbenem omrežju je zatrdila, da je ponosna članica gibanja Donalda Trumpa Naredimo Ameriko spet veliko. Za senat se poteguje, ker želi zavarovati ameriško mejo, zmanjšati breme davkov in zaščititi verske svoboščine, pravico do orožja, živ­ljenja nerojenih in svobodo govora.Blanchardova je za zdaj prva republikanka, ki je naznanila kandidaturo za senatorski sedež v Alabami. Na poti v Washington jo najprej čakajo strankarske volitve za nominacijo v zvezni državi, kjer so republikanci precej močnejši od demokratov. Zagon kampanje bo financirala s petimi milijoni dolarjev iz lastnega žepa. Kar ne bo težava, saj premoženje njenega soproga Johna, ki je obogatel z nepremičninskimi posli, presega 600 milijonov evrov.Pred politično kariero je bila dejavna na humanitarnem področju. Leta 2004 je v Alabami soustanovila fundacijo 100X, ki je sofinancirala projekte za izkoreninjenje revščine, predvsem pa za izboljševanje življenja otrok. V zasebnem življenju je skrbela za osem otrok, od tega štiri posvojene. Spremljali so jo tudi na službovanju v Sloveniji.Preden se je Blanchardova, ki je Trumpu skupaj z možem donirala več kot tri milijone evrov, podala v politiko, je pozornost pritegnila s krščanskim fundamentalizmom. »Naj Bog Oče obarva našo deželo z Jezusovo krvjo!« se je glasil eden od njenih zapisov na facebooku.Trumpova odposlanka je prišla v Slovenijo v času vlade, iskrica pa je preskočila v času vlade Janeza Janše. »Pri obeh vladah so bila moja sporočila enaka, toda pod aktualno nam je uspelo zbližati nekatere poglede in jih spremeniti v prioritete, saj je bila vlada zainteresirana za krepitev naših odnosov,« je priznala v intervjuju za Delo konec preteklega leta.V svojem razmeroma kratkem mandatu je dosegla veliko z vidika ameriških, pa tudi Trumpovih interesov v Sloveniji. Omenimo le podpis izjave o varnosti omrežij 5G med državama in neomajno podporo slovenskega pred­sed­nika vlade Trumpu.