Tržaški koncert prijateljstva za mir na Balkanu

Tržaški župan Dipiazza si je zamislil, da bi gostil srečanje voditeljev držav in županov prestolnic Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Kosova, ki bi se skupaj zavzeli za mir v jugovzhodni Evropi. Kakšni so slovenski odzivi in kako na pobudo gleda strokovnjak za zahodni Balkan Zijad Bećirović?