Tudi Furs se krepi z »izbranimi« kadri

V nadaljevanju preberite:

Primož Britovšek je iz NKBM, kjer je več let veljal za eno najvplivnejših oseb, moral konec leta 2017 po neuradnih informacijah oditi zaradi ugotovitev Banke Slovenije, ki je v letih 2014 in 2015 opravila pregled na področju pranja denarja in financiranja terorizma.