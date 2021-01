Tudi Janševa vlada v tujino s svojimi favoriti

V nadaljevanju preberite:

Naslednji teden, 13. januarja, se izteče interni razpis ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) za vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov v tujini. Gre za večji paket devetih veleposlanikov, dveh vodij stalnih predstavništev in treh generalnih konzulov. Poleg paketa novih veleposlanikov in konzulov bo vlada Janeza Janše izbrala tudi tri veleposlanike iz kvote političnih veleposlanikov.