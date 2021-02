Tudi na pustno nedeljo dogajanja le na spletu

KLJUČNI POUDARKI Italija uvedla strožji nadzor za potnike iz Avstrije.

Omejitveni ukrepi, namenjeni preprečevanju širjenja novega koronavirusa, so močno prizadeli nemške frizerje. V prvih treh četrtletjih lanskega leta so prihodki v tej panogi glede na primerljivo obdobje predlani upadli za 11,8 odstotka, je ta teden poročal nemški statistični urad Destatis. V Nemčiji so frizerji pandemijo občutili bolj kot primerljive druge storitve. V širši skupini obrti za zasebne potrebe je namreč prihodek v prvih devetih mesecih lani upadel za 5,4 odstotka.Italija je z današnjim dnem v boju proti novim različicam koronavirusa uvedla strožji nadzor nad potniki iz Avstrije, ki bodo morali v karanteno, obvezno se bodo morali tudi večkrat testirati. Strožje ukrepe je v soboto zvečer napovedal minister za zdravje, veljati pa so začeli z današnjim dnem. Kot je na Facebooku sporočil minister, se želi Italija zavarovati pred južnoafriško različico, ki kroži predvsem na avstrijskem Tirolskem.Cene tako novih kot rabljenih stanovanj na Dunaju so se lani še zvišale, je pa bila rast nekoliko pod dolgoletnim povprečjem. V nepremičninski družbi Otto Immobilien tudi za letos pričakujejo močno povpraševanje in rast cen, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Nova stanovanja v avstrijski prestolnici so se lani v povprečju podražila za 4,6 odstotka, rabljena pa za 4,5 odstotka. Rast je bila sicer nekoliko nižja od 10-letnega povprečja, ki za nova stanovanja znaša 5,2 odstotka, za rabljena pa 6,4 odstotka, APA navaja podatke družbe Otto Immobilien.Tako kot na pustno soboto bomo lahko tudi na današnjo pustno nedeljo program v posameznih krajih zaradi epidemije covida-19 spremljali le prek spleta. Spletni program so pripravili tako na Ptuju kot v Cerknici in Cerknem. Na Ptuju, kjer se je na pustno nedeljo ob 13. uri tradicionalno začela osrednja mednarodna karnevalska povorka, so za danes pripravili etnografsko-zabavni televizijski program. Spremljati ga bo mogoče na spletu.V Cerknici so pripravili veliki pustni karanteval pod naslovom Izganjanje hudiča v daljavo, ki si ga bo mogoče ob 12.32 ogledati na TV Oron ter na Facebook strani in Youtube kanalu Pustnega društva Cerknica. Kot so zapisali v društvu, bo letošnji karneval nekaj posebnega zato, ker bo lanski. Tudi laufarji v Cerknem so tradicionalno Laufarijo letos prenesli na splet. Obsodbo pusta pred cesarsko kraljevo sodnijo bodo danes prenašali na Facebooku in YouTube kanalu.Na Kosovu danes na novih predčasnih volitvah volijo nov parlament. Volitve potekajo leto in pol po volitvah oktobra 2019 ter dveh vladah kratkega veka. Volišča so danes odprta od 7. do 19. ure. Prve rezultate naj bi objavili nekaj ur po zaprtju volišč. Ena prvih nalog novih poslancev bo izvolitev predsednika oziroma predsednice države.V španski regiji Katalonija bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve. Epidemija covida-19 je zaznamovala že predvolilno kampanjo, vplivala pa bo tudi na potek volitev. Večino v parlamentu bi lahko glede na ankete osvojili zagovorniki neodvisnosti Katalonije od Španije, ki pa so močno razdeljeni. Katalonci morajo na predčasne volitve, potem ko je bil lani tedanji katalonski predsednik Quim Torra zaradi neposlušnosti kaznovan s prepovedjo opravljanja javnih funkcij in tudi avtomatično razrešen s položaja. A stranki Skupaj za Katalonijo (JxCat) in Katalonska republikanska levica (ERC), ki sestavljata regionalno vlado in zagovarjata neodvisnost od Španije, se na volitve podajata razdeljeni. Imata namreč različne poglede na to, kako doseči neodvisnost.