V Kočevju že imajo novo lokacijo za selitev dela proizvodnje podjetja Melamin

»Obvezal sem se, da bom po tem, ko bosta občina Kočevje in podjetje Melamin določila lokacijo za prestavitev dela proizvodnje Melamina, pomagal, da čim hitreje stečejo postopki za spremembo občinskega prostorskega načrta,« je dejal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han ob obisku občine Kočevje in podjetja Melamin.

Matjaž Han je svoj prvi delovni obisk po nastopu mandata začel v občini Kočevje, kjer se je 12. maja zgodila največja slovenska tehnološka nesreča v kemični tovarni Melamin, ki je zahtevala sedem življenj. S kočevskim županom Vladimirjem Prebiličem je razpravljal o alternativni lokaciji za podjetje Melamin. Prostor občina že ima: gre za okoli 90 hektarov veliko območje, kjer so načrtovali ureditev lesnoproizvodnega centra. Kraj je severno od Kočevja, oddaljen od mesta deset do dvanajst kilometrov in kilometer od najbližjega naselja. Ima vse, kar podjetje potrebuje: blizu sta železniška in cestna povezava ter vsa druga infrastruktura. Vendar pa mora občina za prestavitev podjetja spremeniti občinski prostorski načrt.

»Tu potrebujemo pomoč države, ker je za vsako spremembo tega dokumenta potrebnih 28 soglasodajalcev,« je razložil Vladimir Prebilič: »Potrebujemo pomoč ministra, da najde sogovornike, ki ne da bodo preskočili postopke, ampak jih izpeljali hitro.« Tudi če bo uspelo občinski prostorski načrt spremeniti hitro, v kratkih rokih, bo za to potrebno leto dni časa.

»Naša želja je, da bi predstavniki civilne iniciative aktivno sodelovali v komisiji, ker bi tako bili neposredno pri viru informacij,« pravi Srečko Štefanič. FOTO: Simona Fajfar

Urejanje podjetja po nesreči poteka počasneje, kot so prvotno načrtovali, je dejal Prebilič. Direktor Melamina Srečko Štefanič pa je pojasnil, da jim je uspelo odstraniti 30 odstotkov vseh poškodovanih delov in 90 odstotkov nevarnih snovi.

Aktivnost Civilne iniciative Melamin mora ven iz mesta, ki je v dveh dneh zbrala več kot 500 podpisov pod zahtevo, da Melamin proizvodno dejavnost, ki predstavlja okoljsko in rušilno tveganje, preseli na drugo lokacijo, je Prebilič komentiral kot pričakovano: »Vsi pa si verjetno želimo, da podjetje ohranimo v občini Kočevje in da bo delovalo na bolj sprejemljivi lokaciji, kot je zdaj. Vse to je proces.«

Srečko Štefanič je predstavnike civilne iniciative pozval, naj se priključijo komisiji, ki jo je pred kratkim ustanovila občina Kočevje za spremljanje sanacije Melamina in bo redno obveščala občinski svet in javnost: »Tako bi bili predstavniki civilne iniciative neposredno pri viru informacij.«

»Ključno je zavedanje, da je pomembno v tem okolju ohraniti kvalitetna delovna mesta in imeti okolje, ki je sprejemljivo,« je dejal Matjaž Han, ki je pohvalil prejšnjega gospodarskega ministra Počivalška in njegovo ekipo, saj se je hitro odzvala in zastavila pomoč Melaminu. Sedanja ekipa bo to nadaljevala, tako da bi najpomembnejši kočevski zaposlovalec čim prej prejel že dogovorjeno finančno pomoč.