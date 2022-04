Tudi zapore je epidemija močno zaznamovala

»V množici informacij in vsakodnevnih nič kaj vzpodbudnih novic se vse prevečkrat izgubi dejstvo, da brez vas ta sistem [zaporski, op. p.] ne bi deloval,« je ob dnevu uprave za izvrševanje kazenskih sankcij izpostavil pravosodni minister Marjan Dikaučič. Nagovor ni bil naključen, saj je potekala slovesnost ob dnevu uprave, ki ga obeležujemo 9. aprila, ko se je v samostojni Republiki Sloveniji pričel uporabljati prvi novi zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je krovni na tem področju.

Minister Marjan Dikaučič je skupaj z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom na slovesnosti ob dnevu uprave, ki je potekala danes na Brdu pri Kranju, podelil priznanja na področju izvrševanja kazenskih sankcij.

Podelili so priznanja za leti 2021 in 2022, in sicer pohvale za uspešno in dolgoletno delo; pohvale za vidnejše dosežke ter pohvale za uspešno sodelovanje zunanjim organizacijam in sodelavcem. Podeljeni so bili tudi trije znaki uprave in ena plaketa ministrstva. Minister in generalni direktor sta podelila 59 priznanj sodelavcem iz vseh lokacij zavodov za prestajanje kazni zapora z oddelki; Prevzgojnega doma Radeče in Generalnega urada ter zunanjim sodelavcem, s katerimi uprava na različnih strokovnih področjih zelo uspešno sodeluje.

Tri ključne točke

Majcen je čestital vsem nagrajencem in izpostavil glavni izziv, s katerim se je srečevala uprava v zadnjem obdobju - epidemijo koronavirusne bolezni, ki je korenito posegla tudi na delo z zaprtimi osebami in v ostale procese, ki se odvijajo v zaporih. Z interventno zakonodajo so bili v tem času sprejeti pomembni ukrepi, s katerimi smo lahko lažje naslavljali težavo prezasedenosti večine zaporov.

Spomnil je, da so med nagrajenci tudi zdravstveni delavci, ki so bili v teh zahtevnih razmerah izjemno dragoceni, da so v okviru prizadevanj za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih z dobrim sodelovanjem izvajali vse potrebne ukrepe ter se v upravi z epidemijo uspešno soočali. »Pravijo, da zaradi viharjev hrasti poženejo globlje korenine in upam si trditi, da smo se tudi v zaporih in v prevzgojnem domu v tem času še bolj zavedli pomena našega poslanstva in vrednot, ki jih zagovarjamo - zakonitost, strokovnost, dostojanstvo, spoštovanje, zaupanje in sodelovanje,« je poudaril.

Dikaučič je izpostavil ključne točke, s katerimi se je v času ministrovanja soočal, ko se je sestal s predstavniki zaporov. »V razmeroma kratkem obdobju sem imel priložnosti, da se na lokacijah zavodov in prevzgojnega doma seznanim z dejanskim stanjem in začutim, kako deluje sistem.« Največ pogovorov je šlo v smeri prostorske stiske, kadrovske podhranjenosti in vizije razvoja zaporskega sistema.

Sklenil je, da »se včasih zdi, da nima smisla. Da zahvala ministra ali pohvala mednarodne skupnosti ne odtehtata vloženega truda in napora. A vseeno vztrajate, saj se zavedate, da se bo sistem iz primeža težav izvil le z vašo pomočjo, pri čemer je sredstvo za dosego cilja v rokah politike«.