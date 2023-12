Uroš Ocepek: Z odbitimi metodami med 50 najboljših učiteljev

Na izbor najboljšega učitelja na svetu Global Teacher Prize, ki ga pripravlja fundacija Varkey z Unescom in prinaša kar milijon dolarjev nagrade, je bilo prijavljenih več kot 7000 učiteljev z vsega sveta. Slovenijo je zastopal učitelj Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje Uroš Ocepek. Vsi, ki imajo privilegij, da ga poznajo, se strinjajo, da ga ni denarja, s katerim bi lahko poplačal njegovo veliko srce.

Na izboru sodelujejo učitelji z vsega sveta in težko je tekmovati z ljudmi, ki malodane z lastnimi rokami postavijo šolo. Na jesenski ceremoniji v Parizu je Ocepek spoznal veliko svojih kolegov od vsepovsod in ugotovil, da si vsi želijo poučevati in dati znanje svojim otrokom, a imajo zelo različna izhodišča: »Večkrat sem povedal dijakom, sodelavcem in medijem, da sem zelo vesel, da živim v Evropi, v Sloveniji. Da imajo dijaki relativno kakovostno šolo, kjer se ukvarjam s sodobnimi veščinami. Poslanstvo učiteljev z drugih koncev sveta je toliko bolj pomembno, ker dejansko iz nepismenih delajo pismene. Da imajo njihovi učenci vsaj malo možnosti biti konkurenčni svojim vrstnikom v drugih državah. V Evropi imamo vsi presneto srečo, da nimamo teh težav oziroma živimo v mehurčku, kjer smo skorajda brezskrbni.«

Ocepek je profesor matematike in računalništva, iz računalništva je še doktoriral. Ko je postal doktor znanosti, so mu dijaki nadeli ime dr. Uki. Pod tem imenom ustvarja videe, tudi glasbene, kjer ne skriva ljubezni do narodnozabavne glasbe.

Njegova velika strast pa sta računalništvo in tehnologija. Njegovi dijaki tako že leta pri pouku uporabljajo umetno inteligenco, programirajo računalniške igre, napovedujejo rezultate Evrovizije, najbolj pa navdušuje, da jih učitelj že med srednješolskim izobraževanjem vpeljuje v svet inovacij, za katere so dobili že več nagrad. Najbolj odmevno je bilo slikanje z mislimi. Oseba si na glavo povezne kapo z elektrodami, nato pa z mislimi vleče čopič po digitalnem platnu. Za to inovacijo, ki je bila zanimiva tako za nevrokirurge kot za letalsko industrijo, so dobili posebno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije in postali prva šola v Sloveniji, ki je dobila priznanje za inovacije, je pred časom povedal Ocepek.

Učitelj, ki je lahko Pikachu ali pa se usede na prestol iz Igre prestolov. FOTO: osebni arhiv

Računalništvo in informatiko v šole

Ocepek je učitelj, ki res izstopa iz povprečja. Tudi zato je vesel, da se je uvrstil med najboljših 50 učiteljev na svetu: »Gre za neke vrste potrditev, da so včasih moje odbite metode prepoznane tudi zunaj Slovenije.« Nikoli ne skriva, da je računalničar in da ga privlači umetna inteligenca, a dijake vedno tudi opozarja na etiko in njeno kritično rabo. Ob prenovi šolstva zagovarja uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike, a hkrati opozarja, da je marsičesa preveč, veliko vsebine pa tudi manjka: »Ne le računalništva, ampak tudi tradicionalnega znanja. Ročne spretnosti, kot so kvačkanje, pletenje, izdelovanje iz gline …, bodo izumrle, čeprav bi bili lahko konkurenčni. V šolstvu krpamo z začasnimi rešitvami, da ugodimo bodisi Evropi bodisi pomirimo politično ogrevanje in hočemo le, da imamo mir. Mir pred ravnatelji, starši, politiko. Samo da je mir.«

Življenjski moto: V turbulentnih časih ni nikoli turbulenca tista, ki naj bi nas ovirala, ampak je to odločanje z včerajšnjo logiko.

Dodaja, da če bi imel moč, bi za prenovo šolstva poklical prav učitelje: »Dal bi jim prazen list papirja, na katerem bi zasnovali šolsko reformo. Ne pa tako, kot je zdaj, ko samo krpamo. Na žalost je v odločevalskih ekipah oziroma skupinah zelo malo učiteljev. Običajno eden ali pa celo nobeden.« Mladim polaga na srce, da naj bodo vedno radovedni in naj iščejo znanje.

Učiteljica Nina Jelen. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nina Jelen učiteljica Prvi hip, ko sva se z Urošem srečala, sem vedela, da sem našla svojega človeka. Na prvi skupni konferenci sva govorila ure in ure. O strasti do poučevanja, o ljubezni do najinih učencev, o precej norih idejah, s katerimi jih želiva motivirati, o raziskovanju tehnologije in o čarovniških svetovih, denimo Harryja Potterja. Morate ga kdaj poslušati na predavanjih. Ne samo, da je odličen in zabaven govorec, dr. Uki bo pripovedoval o projektih, ki jih je ustvarjal s svojimi učenci, o umetni inteligenci, programiranju, mogoče vam bo še kaj zapel. Pri vsem tem pa ostaja to, kar je: Uroš, ki svojim dijakom odpira priložnosti v življenju, z njimi deli svoje zgodbe in izkušnje, jih posluša in jih ima rad. Je učitelj neštetih talentov in idej. Človeka, ki ima takšen repertoar, bi ponavadi odneslo v kakšen drug poklic, kjer bi zaslužil vreče denarja, še večji ugled in slavo, pa je ostal učitelj. Kar ga dela še večjega. Hvaležna sem, da je moj prijatelj.