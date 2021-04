Ugodna posojila za poplačilo odpovedanih potovanj

Slovenski podjetniški sklad je odprl javni razpis, ki omogoča turističnim agencijam in drugim organizatorjem paketnih potovanj pridobitev ugodnega brezobrestnega kredita za poplačilo obveznosti do potrošnikov, ki so zavrnili vrednotnice in so zahtevali vračilo denarja.Gre za obveznosti do strank, ki lani marca ob odpovedi agencijskih potovanj zaradi izbruha koronavirusa niso sprejele vrednotnice, ampak so zahtevale vračilo denarja. Po interventnem zakonu se ta enoletni rok za vračilo denarja izteče konec maja.Turistične agencije in drugi organizatorji potovanj, ki imajo take obveznosti do potrošnikov, lahko tako pri skladu pridobijo do 100.000 evrov brezobrestnega kredita, pri čemer je brezobresten zgolj, če ga takoj po pridobitvi in v celoti nakažejo potrošnikom. Prijava na prvi rok razpisa za pridobitev kredita je odprta do 22. aprila 2021.Iz ministrstva za gospodarstvo sporočajo, da je v pripravi še komplementaren javni razpis za tiste turistične agencije in organizatorje paketnih potovanj, katerih obveznosti do izplačila potrošnikov v denarju so višje od 100.000 evrov.