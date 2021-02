UKC Ljubljana z Majbert Pharm sklenil posel za dobavo hitrih testov

UKC Ljubljana je s podjetjem Majbert Pharm sklenil pogodbo za nabavo hitrih antigenskih testov, je razvidno s portala javnih naročil. Od marca do maja bo Majbert Pharm dobavil UKC do 22.800 testov po ceni 1,79 evra oziroma 1,96 evra z DDV, so pojasnili v UKC Ljubljana. Vrednost posla je torej 40.725 evrov oziroma 44.593,88 evra z DDV.Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je sicer novembra lani s 27 ponudniki, ki so oddali dopustne ponudbe, sklenil enoletni okvirni sporazum za nakup antigenskih testov za potrebe urgentne triaže. Ocenjena skupna vrednost javnega naročila je 2,34 milijona evrov.Na podlagi okvirnega sporazuma je UKC Ljubljana konec decembra podjetju Geneplanet oddal javno naročilo za obdobje od 10. decembra 2020 do 10. februarja 2021 v vrednosti 28.500 evrov oziroma 31.205,50 evra z DDV. Takrat so se dogovorili, da bo Geneplanet v dveh mesecih dobavil največ 10.000 testov po ceni 2,85 evra oziroma 3,13 evra z DDV.Tokrat so izbrali Majbert Pharm, ki je pol milijona hitrih testov že dobavil državi za potrebe množičnega testiranja. Količina 22.800 hitrih testov je po pojasnilih UKC Ljubljana projekcija porabe za naslednja dva meseca. Pod odločitev o oddaji naročila se je podpisal generalni direktor UKC, dan pred zaslišanjem na odboru DZ za zdravstvo, kjer je predstavil svojo kandidaturo za ministra za zdravje. V torek bodo poslanci odločali o njegovem imenovanju na ministrsko mesto.