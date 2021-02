Državni zbor bo o Poklukarju odločal v torek

Državni zbor bo v torek na izredni seji, na kateri bo omogočeno sodelovanje na daljavo, obravnaval predlog za imenovanjeza zdravstvenega ministra. Kandidat je v sredo uspešno prestal zaslišanje parlamentarnega odbora. Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo so Poklukarjevo kandidaturo podprli z desetimi glasovi za in štirimi proti, zato težav pri podpori ni pričakovati. Na seji državnega zbora, ki se bo začela ob 14. uri, je za imenovanje ministra potrebna podpora večine navzočih poslancev.Tudi kandidat zapletov pri imenovanju ne pričakuje. Napovedal je, da bodo njegovi prvi ukrepi na ministrstvu usmerjeni v obvladovanje epidemije covida-19 in zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. V predstavitvi odboru pa je med drugim napovedal krepitev primarne ravni in spremembo financiranja zdravstva.