Dogajanje okoli financiranja STA se vse bolj zapleta

Odbor za kulturo vlado poziva k plačilu obveznosti STA v treh dneh

Sindikat novinarjev direktorja Ukoma obtožuje zlorabe položaja

Nasprotno je zaradi prekinitve financiranja STA Sindikat novinarjev Slovenije v petek na državno tožilstvo podal naznanilo kaznivega dejanja proti direktorju Ukoma Urošu Urbaniji. Kot so sporočili iz Sindikata novinarjev Slovenije, utemeljeno domnevajo, »da je direktor Ukoma zlorabil uradni položaj, prekoračil svoja pooblastila in z nevestnim delom povzroča škodo opravljanju javne službe STA«. Ukom, so zapisali, nima zakonskih pristojnosti pri pravicah in dolžnostih ustanovitelja ali njegovega zastopnika.