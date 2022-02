Umetnike ob upokojitvi čaka šok

V nadaljevanju preberite:

Glavnino samozaposlenih ob upokojitvi čaka revščina. Največ samozaposlenih je v kmetijstvu, precejšen delež pa tudi v kulturnih dejavnostih. Polovica samozaposlenih v kulturi, ki med delovno aktivnostjo prejema prihodke na ravni minimalne plače, si plačuje minimalne prispevke in tako dobi najnižjo pokojnino.

Priznana scenografka Urša Loboda je s svojim delom v zadnjih letih preživljala vso družino. Njen mož, slikar Bine Krese, ki je od leta 1981 deloval kot samostojni kulturni ustvarjalec, si je v 32 letih delovne dobe prislužil zgolj 468 evrov pokojnine. Shajali so, dokler je pri 54 letih ni zadela možganska kap in je dlje časa preživela v bolnišnici. »Ker samostojnim umetnikom bolniška pripade šele po mesecu dni, smo z družino brez dohodkov takrat skoraj potonili. Rešili so nas prijatelji, ki so zame zbrali denar,« pripoveduje.

Po diagnozi redke avtoimunske bolezni, ki je neozdravljiva, ni mogla več delati in družina je ostala brez prihodkov, hčerka je pustila študij in se zaposlila kot prodajalka v trgovini. Po dolgi rehabilitaciji se je umetnica invalidsko upokojila – pripadla ji je minimalna pokojnina. Ker je za svoje delo prejela več nagrad, je bila upravičena do republiške priznavalnine. Njen mož, slikar, te sreče nima. Kljub številnim razstavam v tujini menda čez mejo ni dovolj prepoznaven. »Po drugi zavrnjeni prošnji je v dopisu pisalo, da lahko zavrnitev izpodbijaš s civilno tožbo. A kdo s takimi dohodki si lahko privošči tožbo z dragimi odvetniki?« se sprašuje upokojena umetnica.