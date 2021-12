Umrl je Dimitrij Volčič, dolgoletni novinar, politik, senator in evropski poslanec. Preminil je po daljši bolezni na svojem domu v Gorici, poroča Rai. 22. novembra letos je praznoval 90. rojstni dan. Čeprav je bil ponosen Slovenec, je bistveno bolj znan v Italiji, tam ga poznajo pod imenom Demetrio Volcic, slovenski rojaki pa so ga imenovali Mitja.

Leta 2004 je sicer prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije. Nagrado je prejel »za zasluge v dobro Republiki Sloveniji pri razvoju italijansko-slovenskega prijateljstva ter prizadevanja na zakonodajnem področju, pomembnem za življenje slovenske manjšine v Italiji«.

Leta 2016 se je z Dimitrijem Volčičem za Sobotno prilogo pogovarjala Saša Vidmajer. Intervju z naslovom Italijanska politika ima veliko domišljije si lahko preberete TUKAJ.

Rodil se je leta 1931 v Ljubljani primorskim staršem, političnim imigrantom, med fašizmom izgnanim iz Trsta. Katoliška družina ga je poslala v srbsko pravoslavno šolo, po koncu druge svetovne vojne so se ponovno vrnili v Trst, na tamkajšnji univerzi je tudi študiral.

Dopisnik je bil v Pragi, na Dunaju, v Bonnu in Moskvi. FOTO: Uroš Hočevar

Že v študijskih letih je sodeloval pri Primorskem dnevniku, leta 1956 se je zaposlil pri Italijanski radioteleviziji (RAI). V Italiji je deloval predvsem v Trstu in Rimu, kasneje je bil dopisnik, med drugim v Pragi, na Dunaju, v Bonnu in Moskvi. V letih 1993 in 1994 je bil pri RAI1 direktor televizijskih poročil.

Prav tako je bil ploden pisec. V italijanščini je med drugimi izdal knjigi Mosca. I giorni della fine (1992) in Sarajevo. Quando la storia uccide (1993), v slovenščini pa je izšla knjiga Iz ozadja – novinarski pogled na pol stoletja Vzhodne Evrope. Zraven je posnel še prek dvajset dokumentarnih filmov.

Rodil se je leta 1931 v Ljubljani primorskim staršem, političnim imigrantom, med fašizmom izgnanim iz Trsta. FOTO: Uroš Hočevar

Dejaven je bil tudi v politiki. Leta 1997 je postal senator v rimskem parlamentu, dve leti kasneje je bil izvoljen za evropskega poslanca (na listi Demokratske stranke levica). S tem je postal prvi Slovenec na tem položaju, kot evropski poslanec pa se je zavzemal za približevanje Slovenije v Evropsko unijo.

Italijanski mediji še poročajo, da je bil zelo dober šahist, z ženo je živel med Parizom in Gorico, je oče dve otrok, govoril pa je šest jezikov.