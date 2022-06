Umrl je Ivan Grobelnik - Ivo

Poslovil se je Ivan Grobelnik - Ivo, ki je bil zadnji še živeči izmed šestih aktivistov Osvobodilne fronte, ki so leta 1944 rešili zapornike iz Starega piskra v Celju. Drzna akcija, ki se je končala brez enega samega strela, je obveljala za največjo akcijo odporniškega gibanja v obdobju okupacije in nemške zasedbe Celja.

Grobelnik, rojen leta 1920 v Arji vasi pri Celju, je bil prejemnik zlatega častnega znaka svobode in častni meščan Celja. Novico o njegovi smrti je na Facebooku objavil Muzej novejše zgodovine Celje.

Zimski meseci 1944 so bili na Celjskem na udaru nemške protiofenzive, zapori so se polnili s partizani in aktivisti. V mrzli noči na 15. december 1944 je šest mladih aktivistov iz Slatine v Rožni dolini prišlo do zloglasnega gestapovskega zapora v središču Celja. Cilj je bil en sam: rešiti zapornike, ki so jih nameravali naslednjega dne odpeljati v Maribor pred strelski vod. Uspešna akcija je dvignila moralo Celjanov, čeprav se o njej dolgo časa ni govorilo. Po podatkih aktivistov so tisto noč rešili okoli 300 zapornikov.

Grobelnik je bil med drugo svetovno vojno skupaj s tisoči vrstnikov in rojakov sprva prisiljen obleči tujo uniformo in služiti v Slovencem sovražni vojski. Kljub velikemu tveganju je ob prvi priložnosti iz nje dezertiral in se priključil slovenski partizanski vojski. Iz vrst borcev Zidanškove brigade je bil kmalu premeščen na območje Celja, kjer je kot domačin okrepil terensko organizacijo Osvobodilne fronte in prispeval k širitvi uporniškega gibanja.

Po osvoboditvi je vodil gostinske obrate v Celju, delal v Perutnini Ptuj, bil zastopnik Kandita v Sloveniji in gospodarstvenik v Kolinski. Zelo aktiven je bil v številnih društvih in Rdečem križu. Svoje življenje in spomine je predstavil v večih intervjuju, o akciji reševanja pa je objavil tudi knjigo spominov Harmonika, škarje in Stari pisker. Zaslužek od njene prodaje je namenil za nakup rentgena za srčno diagnostiko.

Leta 2004 je prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »za pogumno dejanje s soborci pri osvoboditvi zaprtih iz Starega piskra in zasluge v boju proti nacifašizmu«, leta 2019 pa je bil »za junaška dejanja v času narodnoosvobodilnega boja, širjenje domoljubja in pravičnosti« proglašen za častnega meščana Celja.