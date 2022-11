Umrl je Joco Žnidaršič, legendarni Delov fotograf

Umrl je Joco Žnidaršič, star je bil 84 let. Urednik fotografije na Delu je bil od leta 1974 do upokojitve in velja za ikono med slovenskimi fotografi.

Že v času študija je ustvarjal reportaže in umetniške fotografije, kot fotoreporter je začel pri Študentski tribuni, nato je pred Delom ustvarjal še pri Tedenski tribuni in Tovarišu.

Trobojnica na Triglavu na dan osamosvojitve. FOTO: Joco Žnidaršič

Leta 2009 ga je predsednik republike Slovenije Danilu Türk odlikoval z Zlatim redom za zasluge za življenjsko delo na fotografskem področju in za velik prispevek k prepoznavnosti Slovenije. Leta 2013 je prejel nagrado glavnega mesta Ljubljane, leta 2017 pa ga je predsednik države Borut Pahor odlikoval z Redom za zasluge, ki ga je prejel kot soavtor v skupini ustvarjalcev akcije Slovenija moja dežela.

Bil je tudi prvi slovenski fotograf, ki je prejel nagrado World Press Foto, to se je zgodilo leta 1976. Prav tako je prejel nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado, Puharjevo plaketo za življenjsko delo in nagrado »Consortium veritatis«, najvišje slovensko priznanje za novinarsko delo.

Joco Žnidar­šič je po letu 1974 redno spremljal na potovanjih Josipa Broza Tita. FOTO: Joco Žnidaršič

Slovenski politiki Dimitrij Rupel, France Bučar, Lojze Peterle, Milan Kučan in Janez Drnovšek pred sprejetjem Brionske deklaracije. FOTO: Joco Žnidaršič

Generalni sekretar NATA Javier Solana in slovenski premier dr. Janez Drnovšek na jutranjem joggingu s psom Arturjem. FOTO: Joco Žnidaršič

Papež Janez Pavel II. med obiskom Slovenije. FOTO: Joco Žnidaršič

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriški predsednik George Bush Jr. na srečanju v Sloveniji. FOTO: Joco Žnidaršič

Ustvaril je tudi ogromno fotografij Mateje Svet. FOTO: Joco Žnidaršič

Milan Kučan med razglasitvijo slovenske samostojnosti. FOTO: Joco Žnidaršič