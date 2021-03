Umrla je Andreana Družina - Olga

V visoki starosti 101 leta je umrla Andreana Družina s paritzanskim imenom Olga, ki je veljala za zadnjo še živečo narodno herojinjo druge svetovne vojne. Njeno življenje se je izteklo včeraj, so potrdili v domu starejših občanov v Logatcu, v katerem je živela.



Rojena je bila 26. januarja leta 1920 v Zabrežcu v Italiji. Oče je kot protifašist leta 1929 emigriral v Jugoslavijo, naslednje leto mu je sledila žena s štirimi otroki. Najprej so živeli v Ljubljani, kjer je končala štiriletno osnovno šolo, dva razreda meščanske in en razred poklicne šole. Nato se je pri očetu izučila za šiviljo. Leta 1936 se je z družino najprej preselila na Sušak in konec leta v Zagreb.

Udeležila se je vrste bojev in bila večkrat ranjena

Ob izbruhu vojne in okupacije je zbežala v Ljubljano. Konec leta 1941 se je vključila v Osvobodilno fronto in sodelovala s člani VOS; junija 1942 je odšla v partizane in se kasneje priključila borcem Šercerjeve brigade. Njenega očeta so ustaši leta 1944 v Zagrebu ubili.



Udeležila se je vrste bojev in bila večkrat ranjena, leta 1943 je bila sprejeta v Komunistično partijo Slovenije. Leta 1944 je bila imenovana za politično komisarko Postojanke Planina (Slovenske centralne vojne partizanske bolnišnice), bila nato obveščevalka v 15. diviziji in pomočnica poveljnika obveščevalnega centra VII. korpusa.



Od aprila 1945 je delala v Ozni in Službi državne varnosti (SDV). Odlikovanje narodne herojinje Jugoslavije je prejela leta 1953 in bila ena od 91 žensk, ki so dobile to odlikovanje. Upokojila se je leta 1964.

