Umrljivost v Sloveniji se je lani znižala glede na leto prej

Leta 2023 je umrlo 21.540 prebivalcev Slovenije, od tega 10.595 žensk in 10.945 moških. V primerjavi z letom 2022 so zabeležili 952 smrti manj, kar predstavlja štiriodstotni padec umrljivosti. Večina, 86 odstotkov prebivalstva, je umrla v starosti 65 let ali več, so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Povprečna starost ob smrti prebivalcev Slovenije se v zadnjih desetletjih zmerno zvišuje, lani je bila nekaj manj kot 79 let. To je za 0,1 odstotka več kot leta 2022, vendar še vedno za 0,5 odstotka (približno pol leta) manj kot leta 2020, ko je zaradi pandemije covida-19 umrlo več ljudi, predvsem starejših.

Lani so moški v povprečju umrli v 75. letu starosti. Glavni osnovni vzroki za umrljivost so bili rakava obolenja (oziroma neoplazme), bolezni srca in ožilja (oziroma bolezni obtočil) ter zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti.

Povprečna starost žensk ob smrti je bila lani 83 let. Največ jih je umrlo zaradi posledic bolezni srca in ožilja (oziroma bolezni obtočil), rakavih obolenj (oziroma neoplazem) ter zaradi zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti.

V preteklem letu je 1693 prebivalcev (976 moških in 717 žensk) umrlo zaradi zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti, od tega skoraj tri četrtine zaradi posledic padca, predvsem pri višji starosti, ter samomora. Zaradi samomora je lani umrlo 358 ljudi, kar je 44 (11 odstotkov) manj kot leta 2022. Samomor je štirikrat pogostejši vzrok smrti pri moških (295 umrlih) kot pri ženskah (63 umrlih).

Kadar je človek v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v Centru za izvenbolnišnično psihiatrijo v Ljubljani, kjer so dosegljivi na telefonski številki 01 475 06 70.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123, telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Brezplačna in zaupna svetovalna linija SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je na telefonski številki 080 11 55 dosegljiva 24 ur na dan.