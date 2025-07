Najbolj osovraženi radar letos izmeril kar 565 prekoračitev hitrosti

V nadaljevanju preberite:

»Osemnajstega junija ste že tretjič zamenjali radar na cesti Pot na Rakovo jelšo, ki je ponovno vandaliziran, kakor je vidno na priloženi sliki,« je ljubljansko občino sredi minulega meseca obvestil občan o dogajanju na zahodu prestolnice. Gre za enega od najbolj osovraženih radarjev, saj je letos izmeril kar 565 prekoračitev hitrosti. V prestolnici šest stacionarnih radarjev kroži med 26 ohišji, ta pa so bila letos šestkrat poškodovana. »Nastali so stroški v višini približno 1770 evrov,« so razkrili na ljubljanski mestni občini ter opozorili: »Vsa naša stacionarna ohišja so varovana tudi z videonadzornimi ­sistemi.«