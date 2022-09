Upajo, da bodo v četrtek lahko parafirali dogovor

V nadaljevanju preberite:

Kljub precejšnjemu optimizmu, ki so ga izražali pred enim tednom, predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja včeraj niti po sedmih urah za skupno mizo niso prišli do točke, ko bi lahko parafirali dogovor o zahtevah javnih uslužbencev. Glede glavnih vprašanj, kako se spopasti z draginjo, inflacijo in nesorazmerji, so načelno že usklajeni, je pa v besedilu nekaj vsebin, ki razdvajajo, a zatrjujejo, da so pogovori konstruktivni in da je na obeh straneh želja za sklenitev dogovora. Iskanje kompromisnih rešitev bodo nadaljevali v četrtek.