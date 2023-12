Upokojencem prvič zimski regres. Kakšni bodo zneski?

V nadaljevanju preberite:

Tako imenovani zimski regres, ki ga je vlada predvidela v zakonu o izvrševanju proračuna in ga v področni pokojninski zakonodaji ni, bo enako kot letni dodatek izplačan v petih različnih razredih, obratno sorazmerno z višino pokojnine. Iz Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so sporočili, da se ne bo odmerjal po tabeli, ampak ga bodo obračunali v višini 40 odstotkov že izplačanega letnega dodatka za leto 2023.