Upokojencem različna zvišanja pokojnin

Vsi, ki so se upokojili do konca leta 2010, lahko v kratkem pričakujejo 3,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin, s čimer naj bi se dokončno popravil zaostanek, ki je nastal z zamrznitvijo v obdobju gospodarske krize. Za koliko se bodo zvišale pokojnine vsem drugim, bo odvisno od tega, kateri predlog bo deležen večine glasov poslancev. Bo pa februarska redna uskladitev, kot vse kaže, zato celo več kot štiriodstotna.

Na jutrišnji izredni seji državnega zbora bodo poslanci odločali o predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga je Desus vložil že lani spomladi in s katerim si prizadevajo, da bi za odpravo še preostalih posledic preteklih zamrznitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja izvedli izredno uskladitev pokojnin za 3,5 odstotka za vse prejemnike. To bi v pokojninski blagajni pomenilo dodatni odhodek v višini približno 200 milijonov evrov.