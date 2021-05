Petkov protest kot ultimat vladi, dogajanje tudi v znamenju Palestine

FOTO: Borut Tavčar/Delo

Trg republike v Ljubljani je znova prizorišče petkovega protivladnega protesta. Tokrat pravzaprav pred-protesta, saj Protestna ljudska skupščina pričakuje, da se bo številčnejši protest zgodil prihodnji petek, 28. maja.Petkovi protesti, tokratni je 56., so tudi svojevrstna inventura tedna. Tokrat udeleženci vladni strani očitajo, da nima parlamentarne večine in ne more več omogočiti niti dnevnega reda seje državnega zbora, da zadnje raziskave javnega mnenja kažejo, da več kot 70 odstotkov ljudi meni, da vlada ni uspešna, nezaupnico pa ji odraža tudi več kot 50.000 zbranih podpisov, zbranih za razpis referenduma za pitno vodo.Za prihodnji teden napovedujejo združene petkove kolesarke in kolesarje, večje število sindikatov, študente, upokojence, mlade, akademsko in kulturno sfero, okoljevarstvene organizacije, marginalizirane skupine, glasbenike in umetnike.Današnji protest na Trgu republike je bil napovedan za 19. uro, a se je začel nekaj prej. Na Trgu Republike se je zbralo več sto ljudi, med njimi skupina več desetih Palestincev in podpornikov, ki so protestirali proti vladni podpori Izraelu v konfliktu z Gazo oziroma Hamasom.Na Trgu republike so se slišali vzkliki »Free Palestine!« ali »Palestine will be free from the river to the sea!« (Svobodna Palestina! oziroma Palestina bo svobodna od reke do morja!), eden izmed prisotnih je izjavil, da ima družino v Gazi. »Predstavljajte si, kako je, ko vidim izobešeno izraelsko zastavo. Ubijanje otrok ni samoobramba, to je terorizem.«Palestinci so bili opremljeni z rdečimi in zelenimi dimnimi bombicami, protestnikom so delili palestinske zastave in plakate.Policisti so Palestince popisali, enega njih so odvlekli in zahtevali, da se protestniki umaknejo, sicer da bodo uporabili prisilna sredstva.»Ustavite apartheid in genocid,« je bilo slišati, nakar jih je policija obkolila in odvedla.Po 19. uri si je protest nadel bolj ustaljeno podobo. Kolesarji so začeli krožiti po Trgu republike.je izjavil, da so se združili s Palestinci, borijo pa da se za vse, ki jim kratijo pravice. Današnji protest je sicer mišljen kot izdaja ultimata vladi.»Če ta vlada v roku enega tedna ne pade, bo 28. 5. 2021 potekala vseslovenska vstaja za predčasne volitve!« so prepričani v Protestni ljudski skupščini.Med protestom je bilo opaziti, da na stavbi vlade ni več bilo izraelske zastave. Ljudje so v celoti zapolnili tudi Prešernovo cesto.»Policija bo rekla, da nas je bilo par sto, mi pa vemo, da nas je več tisoč. In prihodnji petek nas bo še veliko več,« je prepričan Jenull.Protest se je nekaj po 20. uri končal oziroma se iztekel v neformalno zadrževanje ljudi na Trgu republike, tudi v prerivanje s policisti in zmerjanje z vzkliki »Fašisti!« ali »Sramota nad sramoto!«