Uprava za varno hrano v nadzoru našla en izdelek z rakotvornim etilen oksidom

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v poostrenem nadzoru nad prisotnostjo etilen oksida v živilih, ki ga je izvedla ob vrsti odpoklicev živil zaradi vsebnosti te snovi letos poleti, odkrila en izdelek s to rakotvorno snovjo. Gre za vegetarijansko pečenico, ki je bila naprodaj v Hoferju. Izdelek se je pridružil več kot 150 doslej odpoklicanim v Sloveniji.Kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so bili od 58 vzorcev, ki jih je uprava za varno hrano odvzela v okviru poostrenega nadzora med 2. in 5. avgustom vsi vzorci razen enega brez ugotovljene prisotnosti te snovi.V enem vzorcu vegetarijanske pečenice je bila potrjena vsebnost etilen oksida oziroma njegovega metabolita v koncentraciji v 0,017 mg/kg +/- 0,0085 mg/kg.Živilu je ob prejemu izvida pretekel rok uporabe, kljub temu pa je UVHVVR takoj po prejemu informacije (25. avgusta) z izvidom seznanila odgovornega izvajalca dejavnosti ter izdelek uvrstila na seznam neskladnih živil in ga objavila na posodobljenem seznamu, ki je dostopen na spletni strani uprave Odgovorni izvajalec dejavnosti je opravil aktivnosti, s katerimi zagotavlja, da v prometu ni spornih živil. Informacija o tem je bila javljena tudi v EU hitri sistem obveščanja o nevarnih živilih in krmi (sistem RASFF), je sporočilo ministrstvo.Kot je razvidno iz posodobljenega seznama, gre za vegetarijansko pečenico Bratwürstel, Brez mesa, 175 g, blagovne znamke Just Veg proizvajalca Landhof iz Avstrije. Izdelek je bil uporaben najmanj do 12. avgusta 2021.Ministrstvo je tudi sporočilo, da je vzorčenje v okviru poostrenega nadzora potekalo na različnih mestih v živilski verigi. Večina vzorcev je bila odvzeta v prometu, ostali pri distributerjih surovin oziroma polizdelkov.Letošnje poletje se vrstijo umiki oziroma odpoklici živil s trgovskih polic zaradi uporabe aditiva gumi iz zrn rožičevca z oznako E410, v katerem je bila ugotovljena prisotnost rakotvornega etilen oksida. Junija je namreč španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v aditivu E410, ki se uporablja v proizvodnji sladoleda, ugotovil prisotnost etilen oksida.Zaradi široke uporabe aditiva in tudi razvejane distribucije proizvodov je sledilo ukrepanje na ravni Evropske komisije, ki mu je sledila tudi slovenska UVHVVR. Predlog komisije je bil, da morajo izvajalci dejavnosti, ki so dali proizvode, ki vsebujejo etilen oksid, četudi le v aditivu, v promet, te proizvode umakniti in odpoklicati ter o tem ustrezno obvestiti potrošnike in pristojni organ.Med izdelki domačih in tujih proizvajalcev, ki jih od julija umikajo tudi s polic trgovin po Sloveniji, je največ sladoledov, pa tudi sadni jogurti in pijače. Na seznamu je trenutno nekaj več kot 150 izdelkov.