Urbanija želi premestiti urednico Vesno Pfeiffer in Saša Krajnca

Po tem, ko je televizijski voditelj Saša Krajnc pred objavo odziva TV Slovenija na uvodnik v tedniku Mladina dejal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik, je direktor Televizije Slovenija Uroš Urbanija zahteval premestitev Krajnca in urednice Vesne Pfeiffer.

Po naših neuradnih informacijah je Urbanija dal pisno zahtevo Jadranki Rebernik, da naj ju premesti na drugo delovno mesto. Jadranka Rebernik se po naših informacijah o premestitvi še ni izrekla.

Kot je na facebooku sporočilopovzela novinarka TV Slovenija Eugenija Carl, »Urbanija v za urednico in voditelja ogabno osebno žaljivem in poniževalnem ter ciničnem tonu v poročilu ugotovi, da je šlo v voditeljevi napovedi za "hudo programsko kršitev brez kakršnih koli strokovnih podlag, zato bi moral zoper oba uvesti disciplinski postopek, saj sta programski čas izrabila za izražanje svojih osebnih stisk"«.

Urbanija nas je napotil na službo za odnose z javnostmi in povedal, da gre za posledico ugotovitev poročil o dogajanju, saj da delodajalec ne more od svojih zaposlenih zahtevati, da so preobremenjeni. »Nesprejemljivo je, da se delavcem nalaga obveznosti, ki presegajo njihove zmožnosti,« je Urbanija zapisal v odgovor na navedbe, da urednica oddaje ni imela nobene možnosti, da bi kakor koli opravila svoje uredniško delo. S tematiko prispevka Gašperja Petovarja je bila namreč seznanjena šele ob 18:03.

Zaradi uvodnika v Mladini z naslovom Kriminal na RTV Slovenija, ki ga je spisal odgovorni urednik Grega Repovž, je Urbanija že odpovedal tudi vse poslovno sodelovanje s tednikom in napovedal možnost vložitve pravnih sredstev proti Mladini.