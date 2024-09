Ursula von der Leyen spet v Črni na Koroškem, tudi med tamkajšnjimi šolarji

Nekaj več kot leto dni po tem, ko je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen po katastrofalni ujmi Črno na Koroškem obiskala 9. avgusta lani, se je danes tja znova odpravila skupaj s predsednikom vlade Robertom Golobom. V okviru današnjega dela obiska v Sloveniji se bo v Črni seznanila z odpravo posledic lanskih katastrofalnih poplav, obiskala pa je tudi učence OŠ Črna in skupaj z njimi doživela prvi šolski dan.

Šolarji so navdušeni sprejeli gostjo iz Bruslja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednica evropske komisije je Črno na Koroškem, ki je bila ena od bolj prizadetih občin v ujmi 4. avgusta lani, obiskala le nekaj dni po katastrofalnih poplavah in plazovih. Tam se je srečala z domačini in preostalimi, ki so pomagali pri odpravljanju posledic vremenske ujme, sicer pa si je ob obisku iz helikopterja ogledala posledice ujme tudi v nekaterih drugih krajih po državi. »Živo se spominjam lanskega leta, ko me je bilo strah opustošenja, uničenja stanovanj in hiš. Spominjam se blata ki je prekrivalo vse ceste in uničenih mostov. To je bila prava nočna mora,« je dejala po poročanju MMC. Kot je dodala, se je vrnila v Črno prav zato, da ponovno potrdi, da je EU na strani Slovenije.

V Črni se je srečala z domačini in preostalimi, ki so pomagali pri odpravljanju posledic vremenske ujme. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Evropska komisija je Sloveniji za odpravo posledic lanske ujme namenila nepovratna sredstva iz solidarnostnega sklada EU. Ta teden je komisija za Slovenijo predlagala izplačilo v skupni višini 428,4 milijona evrov, kjer je upoštevano tudi predplačilo stotih milijonov evrov, ki ga je komisija Sloveniji odobrila novembra lani in ga je Slovenija že prejela.

V zvezi s pridobivanjem sredstev iz solidarnostnega sklada se je Ursula von der Leyen zahvalila premierju Golobu za »odlično sodelovanje«, saj je to po njenih besedah potrebno za učinkovito porabo sredstev. Glede učinkovitosti porabe sredstev sklada pa je dejala, da imajo strokovnjake, ki to preverjajo, ob koncu pa pričakujejo tudi poročilo. Ocenila je, da gre za zaupanja vreden sistem, ki zagotavlja, da se dosega učinke, ki jih želijo in za katere delajo.

Robert Golob se je predsednici evropske komisije zahvalil za izkazano pozornost in pomoč. Kot je dejal po poročanju MMC, je finančna pomoč prišla zelo hitro in iz različnih virov. »Največji izziv imamo s pripravo ustreznih dokumentov, načrtov, da bi obnova lahko stekla na način, ki smo jo obljubili. Da bo infrastruktura, ko bo zgrajena, bolj odporna od prejšnje, da bomo bodoče vremenske neprilike, ki se žal dogajajo in ponavljajo, lahko pričakali bolj mirni in bo škoda manjša.«

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je dodala je, da si sicer želi, da bi ta potekala malo hitreje, hkrati upa, da bo dovolj denarja za obnovo, ki jo želijo uresničiti v prihodnjih dveh letih. »Predvsem zaradi ljudi, ki čakajo in se ponekod še vedno bojijo prihajajoče jeseni in s tem novih neviht.« Današnji obisk je opisala kot prisrčen. »Vidi se, da čutijo z nami, in želimo si, da solidarnost Evrope postane vrednota nas vseh,« je sklenila županja. Želi si, da bi takšni obiski postali tradicionalni.

V Kulturnem domu si je v zvezi z lanskimi poplavami ogledala še razstavo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Von der Leynova se je v Črni seznanila z obnovitvenimi deli in si v prostorih Kulturnega doma ogledala še razstavo fotografij o lanskih poplavah.

Poplave in plazovi so 4. avgusta lani prizadeli 183 občin ter povzročili za tri milijarde evrov neposredne škode, upoštevajoč vse vidike naravne nesreče pa je bila škoda ocenjena na okoli 9,9 milijarde evrov.