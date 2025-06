Državna uprava okužena zaradi spornih kitajskih USB ključkov

Ministrstvo za javno upravo je po poročanju portala 24ur kupilo kitajske USB-ključke, ki, kot so potrdili v uradu za informacijsko varnost, širijo škodljivo vsebino. Ključke so prejeli tudi na ministrstvu za digitalno preobrazbo, opozorilo o možnosti okužbe pa naj bi prejela vsa ministrstva in občine, poroča portal.

O širjenju nevarne vsebine po napravah v javni upravi so bili nedavno obveščeni v vladnem uradu za informacijsko varnost, kjer so za portal 24ur potrdili, da zadevo preiskujejo. Kakšno grožnjo za javno upravo predstavlja okužba s kitajskimi ključki, kako deluje in kakšen je njen obseg, še niso navedli.

Škodljiva programska koda v več organih javne uprave

Okužba s škodljivo programsko kodo se je začela širiti po več organih javne uprave, zato naj bi bila o nevarnosti kitajskih izdelkov obveščena vsa ministrstva in občine. Nevarno vsebino naj bi po informacijah 24ur zaznali tudi na računskem sodišču. Čeprav so varnostni sistemi zaznali nepravilnosti v več organih javne uprave, so za medij iz urada sporočili, da »ne gre za sila škodljivo vsebino«.

V uradu za informacijsko varnost so za 24ur pojasnili, da bo zdaj sledil pregled pogodb v zadnjem mesecu. Prejem manjšega števila spornih USB-ključkov so za portal potrdili na ministrstvu za digitalno preobrazbo, kjer so o tem obvestili pristojni urad.

Na ministrstvu za javno upravo so medtem pojasnili, da po obstoječi krovni pogodbi za dobavo pisarniškega materiala in galanterije ne naročajo USB-ključkov. »Prav tako ključki niso bili vključeni v predhodno naročilo, so pa bili dodani tekom izvajanja predhodne krovne pogodbe,« so za 24ur sporočili z ministrstva za javno upravo.

Prepakirali pa naj bi jih v slovenskem podjetju

Kot so še navedli, so USB-ključke z neposrednimi pogodbami, a na podlagi krovne pogodbe, lahko posamezni naročniki naročili sami. Po neuradnih informacijah 24ur USB-ključki naj ne bi bili v ustrezni embalaži, prepakirali pa naj bi jih v slovenskem podjetju Extra Lux. V podjetju danes zadeve niso komentirali zaradi službene odsotnosti.

Direktor podjetja Gregor Bogataj je za portal pojasnil, da bodo zadevo obravnavali v naslednjem tednu.

Na portalu so ob tem spomnili na kibernetski napad na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve iz aprila 2023, ki naj bi ga izvedli kitajski hekerji.