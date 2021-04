Ustanovljen je strateški svet za socialno politiko

Svet bo delo opravljal brezplačno

Vlada se je ustanovila Strateški svet za socialno politiko, ki je posvetovalna skupina predsednika vlade. Njegov namen je spremljati, analizirati in predlagati spremembe pravnih ter informacijskih podlag in organizacije poslovanja na področju socialne varnosti. Cilj je zagotoviti bolj pravičen, pregleden in enostaven sistem, ki bi posameznikom zagotavljal čim višjo stopnjo socialne varnosti, so sporočili iz urada vlade za informiranje.Svet bo spremljal delovanje sistema socialnega zavarovanja in zagotavljanja socialne varnosti, socialnega varstva posameznikov in družin na podlagi socialnih transferov in ostalih prejemkov, ki nimajo podlage v plačanih prispevkih. Prav tako bo spremljal delovanje in mrežo socialnih zavodov in institucij, ki skrbijo za zagotavljanje socialne varnosti itn. druga področja povezana z zagotavljanjem socialne varnosti. Deloval bo na nacionalni in lokali ravni.Člani bodo spremljali učinkovitost delovanja sistema socialne varnosti, za predsednika vlade pripravljali mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom, povezanim povezanimi z delovanjem sistema socialne varnosti, spremljali zakonodajne predloge ter sami predlagali spremembe, ki bi prispevale k racionalizaciji področja, spremljali uveljavljanje ukrepov.Strateški svet je vezan na mandat predsednika vlade, imenovani so lahko kot predstavniki institucij ali kot zunanji sodelavci, delo pa opravljajo brezplačno.Za predsednico je bila imenovana, člani pa so: profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, nekdanji minister za delo, direktorica gorenjskega centra za socialno deloz ljubljanske fakultete za socialno delo,s katedre za delovno in socialno pravo ljubljanske pravne fakultete, direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo, direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, specialistka zakonske in družinske terapije, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, dekanica fakultete za socialno delo, vodja trboveljskega zavoda za zaposlovanje, direktorica Inštituta za socialno varstvoin predstojnik katedre za delovno in socialno pravo na ljubljanski pravni fakulteti