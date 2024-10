Ustavno sodišče zavrglo pobudo Petrola glede državne regulacije cen goriva

Ustavno sodišče je zavrglo pobudo družbe Petrol za oceno ustavnosti uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki ureja cene 95-oktanskega neosvinčenega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja.

Družba, ki jo zastopa odvetniška pisarna Zaman in partnerji, je izpodbijala uredbo, ker naj bi bila v neskladju z ustavo in zakonom o kontroli cen, ter trdila, da ima negativne finančne posledice za njihovo poslovanje.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da Petrol ni izčrpal vseh pravnih sredstev in da uredba neposredno ne vpliva na njegov pravni položaj.

Sodišče je poudarilo, da Petrol lahko sproži odškodninske postopke ali druge pravne postopke pred rednimi sodišči, kjer bi lahko uveljavljal svoje očitke o protiustavnosti uredbe. Ustavno sodišče se je sklicevalo na ustaljeno prakso, po kateri mora subjekt najprej izčrpati pravna sredstva na nižjih instancah, preden lahko zahteva ustavno presojo. Sodišče je presodilo, da uredba neposredno ne učinkuje na pravni položaj Petrola, dokler niso izčrpana vsa redna pravna sredstva.

»Uredba brez dvoma posega v pravni položaj pobudnice, in sicer brez potrebe po izdaji izvedbenega predpisa ali posamičnega akta na njeni podlagi. Glede na ustaljeno presojo ustavnega sodišča v zadevah preizkusa pobud, s katerimi se izpodbijajo veljavni podzakonski akti regulacije cen, pa to še ne pomeni, da uredba na pravni položaj pobudnice učinkuje neposredno in je pobudnici že v tej fazi treba priznati pravni interes za njeno izpodbijanje pred ustavnim sodiščem,« je sodišče zapisalo v odločbi.