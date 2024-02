V 92. letu je umrl ljubljanski arhitekt Janez Lajovic

V soboto je v 92. letu starosti preminil ljubljanski arhitekt Janez Lajovic, so sporočili iz njegove družine. Med drugim je projektiral v zadnjem času pogosto omenjeno stavbo na Litijski cesti 51 v Ljubljani, hotel Kanin v Bovcu in restavracijo na D postaji na smučišču na Kaninu ter sporno porušeni hotel Prisank v Kranjski Gori.

Rodil se je 15. maja 1932 v Zagrebu na Hrvaškem. Po končani klasični gimnaziji v Ljubljani je študiral na Oddelku za arhitekturo FAGG Univerze v Ljubljani pri prof. Edu Ravnikarju in sodil v krog velikih imen slovenskega modernizma, kot so Stanko Kristl, ki prav tako preminil pred nedavnim, llija Arnautović, Savin Sever in Milan Mihelič. Leta 1967 je magistriral na Massachusetts Institute of Technology v ZDA.

Dolga leta vodil Arhitekturni biro oziroma pozneje projektivno podjetje AB biro. Bil je ustanovni in častni član Inženirske zbornice Slovenije (IZS) in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS).

Dejaven je bil na področjih arhitekture in oblikovanja notranje opreme ter urbanizma in publicistike, pogosto se je oglašal tudi v različnih družbeno aktualnih polemikah. Deloval je kot projektant. Po njegovih načrtih je zgrajenih vrsta šol, industrijskih objektov, nekaj poslovnih stavb in nekaj hotelov ter posamezne vile.

Za eno njegovih najpomembnejših stvaritev velja hotel Prisank z značilno razgibano streho, ki so ga leta 1962 zgradili v središču Kranjske gore. Zanj je bil leta 1963 nagrajen z nagrado Prešernovega sklada, a so ga leta 2003 porušili. Za ta hotel je oblikoval značilni stol, ki velja za vzorčen primer kakovostnega oblikovanja v 60. letih prejšnjega stoletja.

Med njegova pomembnejša dela sodijo, kot navaja wikipedija, še načrt za povsem leseno spodnjo postajo sedežnice na Vitranc – 1. del (1956), idejni načrt za hotel Prisank na prvotni lokaciji na južnem pobočju Karavank (1956), alternativne urbanistične rešitve prometnega vozla v Ljubljani (1957–1962), interni hotelski objekt letališča na Brniku (1965), depandansa hotela Alp v Bovcu (1968), hotel Kanin v Bovcu (1973), preureditev in dozidava Mestnega gledališča v Ljubljani (1973) in druga. Projektiral je tudi stavbo na Litijski cesti 51, ki jo je konec lanskega leta kupilo pravosodno ministrstvo in se je znašla v središču odmevne afere. Pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan se zaradi domnevnih nepravilnosti pri poslu maje stolček, napeto je v stranki SD in koaliciji, posel preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije.

Poročen je bil z Majdo Dobravec Lajovic, prav tako arhitektko in oblikovalko, ki je umrla leta 2020. Sprojektiral je tudi njun dom, skupaj s še petimi drugimi hišami na obronkih črnuškega gozda.

Poleg nagrade Prešernovega sklada za hotel Prisank je dobil še republiško nagrado in zvezno nagrado Borbe za hotel Kanin, Župančičevo nagrado in platinasti svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.