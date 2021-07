V Bruslju potrdili, da so prejeli pojasnila glede Hojsovih izjav

Začetek predsedovanja izkoristil za obkladanje s svinjo

Pri evropski komisiji so danes potrdili, da so s slovenske strani prejeli pojasnila glede izjav notranjega ministra. Ta je pred dnevi dvignil veliko prahu, ko je na brifingu za bruseljske novinarje dejal, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji.Kot je na vprašanje STA v Bruslju danes pojasnila govorka komisije, je bilo evropski komisiji podano pojasnilo s strani predstavnika slovenske administracije v zvezi s to zadevo, pri čemer pa ni šlo za uradno pismo notranjega ministra. Šlo je za pojasnilo o izjavah in o tem, da te izjave niso bile uperjene proti nikomur v evropski komisiji, je še dejala govorka.Minister Hojs je v petek na brifingu za bruseljske novinarje ob začetku predsedovanja svetu EU povzročil zmedo z izjavo, da bi lahko kot svinjo morda označil višjega predstavnika v evropski birokraciji. Novinarji so posumili, da s tem misli podpredsednika evropske komisije, a je Hojs to kasneje zanikal.Timmermans se namreč zaradi fotografije dveh slovenskih sodnikov s socialdemokratskima politikoma, ki jo je članom evropske komisije kot dokaz politične pristranskosti sodstva pokazal premier, protestno ni udeležil skupinskega fotografiranja na Brdu pri Kranju.Predsednik republikeje v soboto ocenil, da je bila Hojsova izjava o svinjah nevredna položaja, ki ga minister zaseda, in da bi moral poiskati način, da se opraviči.Hojs je nato v odzivu na Pahorjeve besede za RTV Slovenija sporočil, da so bila vsa pojasnila in opravičilo že v petek posredovani evropski komisiji, dodatna pojasnila ali opravičila pa da niso potrebna. Ponovil je, da nikogar osebno ni primerjal s svinjo in zagotovo ni imel v mislih Timmermansa.