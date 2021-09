Včeraj v Sloveniji še 1393 okužb, delež pozitivnih 24,6-odstoten

9.39 V Sloveniji včeraj 1393 novih okužb

Včeraj so na območju Slovenije ob 5665 PCR testih evidentirali še 1393 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Delež pozitivnih je 24,6-odstoten, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Poleg tega so v ponedeljek opravili še 29.734 hitrih antigenskih testov. Sedemdnevno povprečje okužb znaša 918,7, 14-dnevna incidenca pa 504,9. Trenutno je v državi aktivnih 10.648 okužb. V bolnišnični oskrbi je 333 oseb, od tega 76 na intenzivni negi. Včeraj so življenje izgubili trije bolniki s covidom-19.V provinci Fujian na jugu Kitajske opažajo porast števila okužb z novim koronavirusom, ki se širijo tudi med šolarji. V mestu Putian so tako odredili zaprtje šol, da bi več milijonov prebivalcev testirali na koronavirus. Gre za prvi večji izbruh koronavirusa na Kitajskem od začetka pandemije covida-19, povezan s šolami. Na Kitajskem so danes potrdili 59 lokalnih primerov prenosa virusa, vse v provinci Fujian. V ponedeljek so potrdili 22 lokalnih primerov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Oblasti domnevajo, da je virus na območje prinesel moški, ki se je pred kratkim vrnil iz Singapurja. Simptome bolezni je razvil šele po izteku 14-dnevne karantene. Okužen je s koronavirusno različico delta.Glavno mesto Avstralije Canberra bo zaprto še najmanj en mesec, to pomeni, da bo območje glavnega mesta (Australian Capital Teritorry – ACT) v lockdownu do 15. oktobra, saj nočejo, da bi bila skupnost preobremenjena s številnimi okužbami, poroča Guardian. Na tem območju so namreč zaznali 22 novih okužb, zato je glavni minister ACTnapovedal, da se bo zaprtje nadaljevalo tudi po petku – takrat je bil sicer predviden konec zaprtja. Tamkajšnja vlada je obljubila, da bodo podaljšali in razširili ukrepe finančne podpore. Kljub zaprtju pa se bodo dijaki 12. letnika (zaključnega letnika) na tem območju vrnili v kampus 5. oktobra, saj je to zanje pomembno obdobje izobraževanja. Prav dijaki, učitelji in osebje 12. letnika bodo imeli možnost prednostnega cepljenja, preden se vrnejo v izobraževalne ustanove.Britanski premierbo danes potrdil začetek programa tretjih oziroma poživitvenih odmerkov za starejše od 50 let, potem ko so vladni znanstveniki končno odobrili cepljenje za starejše šolarje, navaja britanski Guardian. Kot je dejal premier, se želijo s tem izogniti hudi zimi oziroma razširjenju okužb, prav tako je Johnson namignil, da je proti ponovnemu zaprtju Velike Britanije. Danes bo na tiskovni konferenci pojasnil nujnost po ohranitvi nekaterih zajezitvenih ukrepov, med katerimi pa bi bile lahko tudi vrnitev obveznega nošenja mask v nekaterih okoljih, spodbujanje dela od doma, kjer je to mogoče, in ohranjanje razdalje oziroma socialno distanciranje.Od jutri se bo pogoj PCT (prebolelosti, cepljenosti ali testiranja) močno razširil na večino dejavnosti. Z redkimi izjemami bo PCT obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev oziroma potrošnike. Vlada je odlok pripravila za »kar največjo zaščito državljanov«, je na včerajšnji novinarski konferenci pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravjePogoj PCT bo nujen na delovnih mestih, v trgovinah, nakupovalnih centrih, gostinskih obratih, turističnih namestitvah oziroma vseh organizacijah, v katerih se izvajajo delovni procesi. Obvezen bo na bencinskih servisih in pri udeležbi na verskih obredih ter v javnih prevozih (razen učencev in dijakov). Obvezen pogoj je tudi pri zdravstvenih storitvah, razen nujnih. Brez pogoja PCT bo mogoč vstop v trgovino z osnovnimi živili in potrebščinami – denimo lekarno –, a le če ta ni v nakupovalnem centru. Preverjanje pogoja PCT se bo izvajalo pred vstopom v trgovine, lokale oziroma pred vstopom na delovno mesto. Za opravljanje dela je pogoj PCT mogoče izpolniti tudi s presejalnim testiranjem s testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat na teden v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.