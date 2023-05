V četrtek zaradi vse slabših pogojev dela stavka sindikata osebnih asistentov

Sindikat osebnih asistentov bo v četrtek stavkal zaradi vse slabših pogojev dela, je na današnji novinarski konferenci dejal zastopnik sindikata Nenad H. Vitorović. Opozoril je tudi na neustrezno financiranje, ki je prepleteno z neurejenostjo dolgotrajne oskrbe. Stavkali bodo tako proti ministrstvu za delo kot vladi in ministrstvu za finance.

»Stavko napovedujemo z namenom zaščite in izboljšanja pravic oziroma dostojanstva osebnih asistentk in asistentov ter drugih delavk in delavcev v dejavnosti osebne asistence,« so ob napovedi stavke sporočili iz sindikata. Številni zaposlovalci z izgovorom vse bolj nezadostnega javnega financiranja osebne asistence namreč znižujejo delavske pravice: krčijo dopust in ukinjajo dodatke. Pristojni v državi pa »pod pretvezo bojda nevzdržnih stroškov izvajajo rezanje sredstev,« opozarjajo.

Cena storitve bi morala biti vsaj 16,64 evra

Vitorović opozarja, da je pravilnik o osebni asistenci, ki ga je sprejela prejšnja vlada, dereguliral delavske pravice, aktualna vlada pa to prakso nadaljuje. Cena ure storitve, ki jo za izvajanje osebne asistence nameni ministrstvo, je 15 evrov. Iz tega izvajalec pokrije tako plačo osebnega asistenta, dopust, stroške, bolniške, navsezadnje tudi stroške obratovanja. Da bi lahko zagotavljali obseg in kakovost storitev ter pravice asistentov na ravni izpred inflacije in draginje, bi morala biti cena ure storitve po oceni Vitorovića vsaj 16,64 evra.

Sindikat na shod vabi tudi upravičence do osebne asistence, naj se stavke udeležijo v obrnjenih vlogah – kot spremljevalci svojih asistentov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Da se je pri osebni asistenci zgodila »eskalacija stroškov«, trdi minister za delo Luka Mesec. V sindikatu pa mu odgovarjajo, da je za to kriv tudi obseg upravičencev, saj je osebna asistenca začela pokrivati tudi potrebe po dolgotrajni oskrbi.

Ministrstvu očitajo, da se je podredilo pritiskom ministrstva za finance

Za izvajanje zakona o osebni asistenci je bilo sicer sprva na letni ravni predvidenih osem milijonov evrov za okoli 500 upravičencev. Kot je opozoril Vitorović, pa je do osebne asistence zaradi neurejenosti dolgotrajne oskrbe upravičenih 4000 uporabnikov. Stroški zato naraščajo na 200 milijonov evrov. V sindikatu zato ministrstvu za delo očitajo tudi, da se je podredilo pritiskom ministrstva za finance. Pri tem opozarjajo še, da vlada zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo tudi po ministrovih besedah razbremenil področje osebne asistence, »odlaga v prihodnost«.

Predstavniki ministrstva so na sestanku prejšnji teden po Vitorovićevih navedbah izrazili naklonjenost do obeh srednjeročnih zahtev, torej do sklenitve kolektivne pogodbe in zagotovitve ustreznih standardov in normativov, glede preostalih zahtev pa se stranema ni uspelo zbližati v stališčih.

Vsebinskega nadzora ni

V sindikatu si bodo še naprej prizadevali za vrnitev osebne asistence v javni sektor, »tja, kamor sodi«, je napovedal Vitorović. Sedanja ureditev je po njegovi oceni takšna, »ker odgovorni nočejo biti odgovorni in prelagajo odgovornost na izvajalce, ki pa so zasebni sektor«. Pri tem je opozoril še, da se nad zasebnimi izvajalci opravlja le finančni nadzor nad porabo denarja, vsebinskega nadzora pa ni.

Stavkovne zahteve sindikata so tako zadostno financiranje dejavnosti, sklenitev kolektivne pogodbe za dejavnost osebne asistence, sprejetje standardov in normativov dejavnosti, zagotovitev varovanja pravic in položaja osebnih asistentk in asistentov v primeru nadzora nad posameznimi izvajalci osebne asistence kot domnevnimi kršitelji, takojšnje prenehanje pritiskov ministrstva za delo glede uporabe aplikacije osebna asistenca in iskanje primernejše rešitve za evidentiranje ur ter plačilo stavke.

Na shod vabijo tudi upravičence do osebne asistence

Stavka bo potekala v četrtek od polnoči do 22. ure, med 11. in 12. uro se bodo zbrali na protestnem shodu pred ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v popoldanskih urah pa bo potekala še skupščina sindikata. Sindikat na shod vabi tudi upravičence do osebne asistence, naj se stavke udeležijo v obrnjenih vlogah – kot spremljevalci svojih asistentov.