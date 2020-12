Le predlog kandidatke za sodnico Splošnega sodišča EU

Po opravljenih pogovorih z vodji poslanskih skupin je predsednik republikeugotovil, da se za kandidatko za sodnico Splošnega sodišča EU v Luksemburgu obeta prepričljiva večina kandidatki dr., LL.M, izredni profesorici za pravo EU na Pravni fakulteti Univerze v Maastrichtu. Kot so še sporočili z njegovega urada, presoja, da kandidatka tako s svojim obširnim strokovnim znanjem kot izkušnjami izpolnjuje zahtevne kriterije za to funkcijo, zato jo bo predlagal kot kandidatko za sodnico Splošnega sodišča EU v Luksemburgu.Posvetovanja o kandidatih za preostali dve sodniški funkciji – ustavnega sodnika in sodnika na Sodišču EU – pa bo še nadaljeval, saj želi za izbrane kandidate ugotoviti, ali imajo dovolj zanesljivo podporo.Na tajnem glasovanju je za vse omenjene funkcije potrebnih zbrati vsaj 46 glasov poslancev, ki jih koalicija sicer ima, a bi nanje lahko do predvidoma januarskega glasovanja vplivali tudi poskusi zrušenja vlade Janeza Janše. Kot smo že poročali, naj bi za ustavnega sodnika koalicijske stranke sicer imele več preferenc – o njih javno niso pripravljene govoriti –, a do nadaljnjega po naših informacijah velja, da so vse naklonjene podpori, podobno velja tudi za Sodišče EU, kjer se predvsem na željo SDS pa tudi NSi nagibajo kin ne k dosedanjemu sodniku