V domovih za starejše potrdili devet okužb z legionelozo

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v zadnjem obdobju potrdili devet primerov okužb z bakterijo legionelo, so pojasnili za STA. Po poročanju Televizije Slovenija (TVS) so legionelozo, ki jo povzroča omenjena bakterija, potrdili pri oskrbovancih več socialnovarstvenih zavodov na območju Ljubljane.

Na NIJZ ne razkrivajo, za katere zavode gre, prav tako ne razkrivajo, v katerih domovih za starejše so naročili izredni nadzor Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je poročala TVS.

O okužbah je bilo po njihovih navedbah obveščeno tudi ministrstvo za solidarno prihodnost, kjer zagotavljajo, da so domovi varni, saj da ob pojavu okužbe takoj ukrepata zdravstvena inšpekcija in NIJZ ter se uvedejo še sekundarni ukrepi za preprečevanje okužb.

Legionelozo povzroča bakterija legionela. Poznanih je več kot 50 vrst legionel, približno 20 vrst je povezanih z obolenji pri ljudeh. Legionele iz naravnega okolja zaidejo v vodne sisteme, ki so denimo namenjeni za oskrbo s pitno vodo, hlajenje (hladilni stolpi), v bazene s kopalno vodo in bazene z industrijsko vodo, na spletni strani navajajo pri NIJZ.

Ob tem so pojasnili, da v primeru potrjene okužbe z legionelo pri bolniku sprožijo epidemiološko poizvedovanje. Epidemiolog torej okuženega anketira, NIJZ pa o okužbi obvesti zdravstveni inšpektorat ter predlaga vzorčenje na pipah, tuših in drugih vodnih virih, ki so ocenjeni kot možen vir okužbe z legionelo.

Analize vzorcev vode v javnem objektu ali instituciji odvzamejo vzorčevalci NLZOH, po prejemu rezultatov pa NIJZ predlaga tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe z legionelo.

V primeru prisotnosti legionele NIJZ predlaga dezinfekcijo interne vodovodne napeljave. Dva do sedem dni po opravljeni dezinfekciji NIJZ predlaga še kontrolno vzorčenje vode na mestih vzorčenja in na kontrolnih mestih.

V primeru, da legionela ni prisotna, predlagajo nadaljevanje izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje razmnoževanja te bakterije. O izvidih obvestijo dom starejših občanov in zdravstveni inšpektorat, so še pojasnili na inštitutu.