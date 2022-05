V dveh letih za 15 šol več debelih otrok

V nadaljevanju preberite:

Rezultati letošnjih meritev za športnovzgojne kartone, ki jih na mnogih osnovnih in srednjih šolah še pridobivajo v teh dneh, bodo za celotno državo znani čez dva tedna. Že prvih rezultati kažejo, da se katastrofalno stanje gibalnega razvoja otrok ni popravilo ter je na bistveno nižji ravni kot pred pandemijo pri več kot dveh tretjinah otrok, ugotavljajo v SLOfitu. Vodja Gregor Starc meni, da drugače tudi ne more biti: »Ukrepi med epidemijo so bili največji družbeni eksperiment v sodobni zgodovini. Ko bi bili vsaj eksperiment, potem bi nadzirali, kaj se dogaja. To je bila igra na srečo. Po naravni poti ti otroci ne bodo nikoli prišli na tako raven, kot so bili njihovi vrstniki pred epidemijo, ker v zadnjih dveh letih ni bilo narejeno nič, da bi omogočili več gibanja otrokom.« Še več, sredstva za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine so se zmanjšala za 60 odstotkov.