V evropskem parlamentu so izbrisali Slovenijo

Kaj Evropa počne zame? V moji regiji, v mojem življenju, v žarišču. To je eden od sloganov, s katerimi želijo v evropskem parlamentu pritegniti državljane pred junijskimi volitvami.

Tako lahko ljudje zvedo, kaj je EU naredila v njihovem okolju. Denimo: zasavski podjetniški inkubator v Trbovljah skrbi za boljše in bolj spodbudno okolje novonastalih in obstoječih podjetij, pišejo na spletni strani, ko poizveduješ po projektih v slovenskih regijah.

V evropskem parlamentu v Bruslju so poslanske klopi le redko zasedene. FOTO: Yves Herman/Reuters

Danes so v evropskem parlamentu, 100 dni pred volitvami, bruseljskim dopisnikom predstavljali obsežno kampanjo, ki bo potekala v prihodnjih mesecih. V gradivu je bil letak, s katerim raziskovalna služba (sic) evropskega parlamenta na kratko opisuje akcijo Kaj Evropa počne zame?.

Končno kot Švica

A podlaga na tiskanem letaku je zemljevid Evrope, na katerem so ozemlja držav, ki niso članice, v temno modri barvi. In med njimi je sredi Evrope – Slovenija. Enakega odtenka si niso zaslužile le dežele Zahodnega Balkana – ki imajo, kot pravi bruseljski žargon, evropsko perspektivo –, temveč tudi Švica.

Kot je znano, Helvetska konfederacija ne stremi k članstvu v Uniji. Bi pa lahko kdo pripomnil, da so se več kot tri desetletja po osamosvojitvi in skoraj 20 let po vstopu v EU Sloveniji uresničile nekdanje sanje – postala je kot Švica. Najbrž pa v Bruslju še niso slišali za zaplete z državno volilno komisijo in grozečimi težavami pri izpeljavi evropskih volitev v Sloveniji.

Je res imel prste vmes tiskarski škrat?

Na objavo tega letaka, na katerem so de facto Slovenijo izbrisali kot državo članico EU, se je odzval evropski poslanec Matjaž Nemec. Poslal je protestno noto raziskovalnemu centru in predsednici evropskega parlamenta Roberti Metsoli. »Takšna 'napaka' je povsem nesprejemljiva in neprofesionalna,« je bentil. Letak da je škodljiv in žaljiv.

Nemec si želi izvedeti, kdo je odgovoren za napako, zahteva preklic letaka, pa tudi opravičilo naj bi bilo primerno. Menda so v parlamentu že zvrnili krivdo na tiskarno. Skratka, zagodel jo je tiskarski škrat. A v razvejenih službah evropskega parlamenta bi morali poskrbeti in preveriti, da je v gradivu, ki prihaja iz hrama evropske demokracije, pravilno navedeno, katere države sploh so v EU.

Odzvala naj bi se tudi slovenska država.