V fokusu drugega zagovora Golobove vlade bo referendum

Kar 14 ur in 20 minut je danes napovedanih za razpravo o delu in odgovornosti vlade. Zahtevala jo je SDS zaradi izjav predsednika vlade Roberta Goloba, da je vlada Janeza Janše ob vpeljavi pokojninske reforme znižala odmerni odstotek za 20 odstotkov in da je zato kriva za trenutno stanje upokojencev. »Nič od tega ne drži,« so zapisali v SDS in zahtevali opravičilo – v prvi vrsti je šlo za matematični preračun. Ko ga niso dobili, so vložili interpelacijo.

Ker je povod zanjo le izjava in je spisana na vsega štirih straneh, so jo vladajoči označili za politično motivirano in v funkciji nagovarjanja volivk in volivcev, naj se udeležijo referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Tega Janša vidi kot test pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami. »To bo tudi referendum proti tej nori oblasti. In močan rezultat proti bo skrajšal rok trajanja te zblojene norosti,« je povedal na shodu v organizaciji stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Glede na napovedi je mogoče, da se bodo današnje izjave nanašale predvsem na referendumsko tematiko, pri čemer koalicija SDS očita neekonomičnost referenduma, pa tudi na napovedano pokojninsko reformo, pri čemer bosta obe strani druga drugi očitali, kdo je storil manj ali več za upokojence. Tudi v odgovoru na interpelacijo vlada namreč vztraja pri premierovih navedbah o slabšanju položaja upokojencev z reformo iz leta 2012, saj so bili sočasno sprejeti tudi drugi »škodljivi« ukrepi. »To lahko najbolje potrdijo upokojenci sami, ki so posledice teh ukrepov neposredno občutili pri svojih pokojninah,« piše v odgovoru, v katerem pa še nizajo ukrepe, s katerimi so pomagali upokojencem in drugim državljanom. Golob v zadnjih dneh poudarja predvsem reforme, ki jih je njegova vlada izvedla oziroma jih še bo.

V SDS pa ponavljajo, da vlada laže. Ali bodo danes po razpravi podali predlog za glasovanje o kakšnem sklepu, včeraj niso povedali. Tudi tokrat – to bo že druga interpelacija vlade v tem mandatu – pa predvidoma ne bodo predlagali glasovanja o nezaupnici, saj je za to treba predlagati kandidata za mandatarja.